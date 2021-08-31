https://ria.ru/20210831/dtp-1747993016.html
Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве
Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве - РИА Новости, 31.08.2021
Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве
Россиянка скончалась после наезда грузового автомобиля, ее муж госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:22
2021-08-31T14:22
2021-08-31T17:34
египет
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в мире
происшествия
суэц
хургада
каир (город)
туризм
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КАИР, 31 авг — РИА Новости. Россиянка скончалась после наезда грузового автомобиля, ее муж госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте."По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте", — рассказали в дипмиссии.Ее мужа доставили в больницу города Суэц. Серьезной угрозы здоровью мужчины нет, ожидается, что к вечеру его выпишут из больницы и доставят в отель.Несовершеннолетняя дочь туристов находилась в момент аварии в автобусе и не пострадала. До возвращения отца в отель за ней присмотрят сотрудники генконсульства в Хургаде.
https://ria.ru/20210402/perestrelka-1603918234.html
https://ria.ru/20210629/utoplenie-1739058359.html
египет
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египет, россия, в мире, происшествия, суэц, хургада, каир (город), туризм, новости - туризм
14:22 31.08.2021 (обновлено: 17:34 31.08.2021)
Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве
Посольство в Египте: туристка из России погибла в ДТП, ее мужа госпитализировали