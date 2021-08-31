https://ria.ru/20210831/dtp-1747993016.html

Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве

Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве - РИА Новости, 31.08.2021

Российская туристка погибла в ДТП в Египте, сообщили в посольстве

Россиянка скончалась после наезда грузового автомобиля, ее муж госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:22

2021-08-31T14:22

2021-08-31T17:34

египет

россия

в мире

происшествия

суэц

хургада

каир (город)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743150952_0:197:3095:1938_1920x0_80_0_0_bcaef861a801c3123a3dd71ca2b77ab3.jpg

КАИР, 31 авг — РИА Новости. Россиянка скончалась после наезда грузового автомобиля, ее муж госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства в Египте."По имеющейся информации, 31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте", — рассказали в дипмиссии.Ее мужа доставили в больницу города Суэц. Серьезной угрозы здоровью мужчины нет, ожидается, что к вечеру его выпишут из больницы и доставят в отель.Несовершеннолетняя дочь туристов находилась в момент аварии в автобусе и не пострадала. До возвращения отца в отель за ней присмотрят сотрудники генконсульства в Хургаде.

https://ria.ru/20210402/perestrelka-1603918234.html

https://ria.ru/20210629/utoplenie-1739058359.html

египет

россия

суэц

хургада

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, россия, в мире, происшествия, суэц, хургада, каир (город), туризм, новости - туризм