https://ria.ru/20210815/turisty-1745837028.html
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию - РИА Новости, 15.08.2021
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию
Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:22
2021-08-15T19:22
2021-08-15T19:23
самарская область
москва
дмитрий азаров
россия
дтп с российскими туристами в турции
туризм
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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Автобус с 22 российскими туристами 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона."В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram написал, что спецрейсом в госпиталь Бурденко в Москве доставлен пятилетний мальчик. В правительстве региона добавили, что в полете его сопровождали медики из России и Турции, пока он в тяжелом состоянии.В правительстве добавили, что также в стационаре Самары продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.
https://ria.ru/20210806/dtp-1744675574.html
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Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист".
Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
2021-08-15T19:22
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самарская область, москва, дмитрий азаров, россия, дтп с российскими туристами в турции
19:22 15.08.2021 (обновлено: 19:23 15.08.2021)
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию
Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию