Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210815/turisty-1745837028.html
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию - РИА Новости, 15.08.2021
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию
Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T19:22
2021-08-15T19:23
самарская область
москва
дмитрий азаров
россия
дтп с российскими туристами в турции
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744066931_186:0:2814:1478_1920x0_80_0_0_3259897e013c60a1f457a41d11b0cf92.jpg
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Автобус с 22 российскими туристами 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона."В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram написал, что спецрейсом в госпиталь Бурденко в Москве доставлен пятилетний мальчик. В правительстве региона добавили, что в полете его сопровождали медики из России и Турции, пока он в тяжелом состоянии.В правительстве добавили, что также в стационаре Самары продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.
https://ria.ru/20210806/dtp-1744675574.html
самарская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции
Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении.
2021-08-15T19:22
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744066931_714:0:2685:1478_1920x0_80_0_0_71cfca889ef7751ac400d676ea37b5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, москва, дмитрий азаров, россия, дтп с российскими туристами в турции
19:22 15.08.2021 (обновлено: 19:23 15.08.2021)
 
Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию

Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Автобус с 22 российскими туристами 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона.
"В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram написал, что спецрейсом в госпиталь Бурденко в Москве доставлен пятилетний мальчик. В правительстве региона добавили, что в полете его сопровождали медики из России и Турции, пока он в тяжелом состоянии.
В правительстве добавили, что также в стационаре Самары продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
6 августа, 13:48
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции
 
ТуризмСамарская областьМоскваДмитрий АзаровРоссияДТП с российскими туристами в Турции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Украинского телеведущего затравили из-за фото с Киркоровым
06:57В "Талибане"* рассказали, что будет с памятниками буддизма в Афганистане
06:51В "Талибане"* заявили, что боевикам приказали защищать жизни афганцев
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
Лента новостейМолния