https://ria.ru/20210815/turisty-1745837028.html

Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию

Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию - РИА Новости, 15.08.2021

Все пострадавшие в ДТП в Турции туристы вернулись в Россию

Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T19:22

2021-08-15T19:22

2021-08-15T19:23

самарская область

москва

дмитрий азаров

россия

дтп с российскими туристами в турции

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744066931_186:0:2814:1478_1920x0_80_0_0_3259897e013c60a1f457a41d11b0cf92.jpg

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Последние пострадавшие в ДТП в Турции жители Самарской области вернулись в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Автобус с 22 российскими туристами 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. По уточненным данным правительства Самарской области, в аварии пострадали 18 жителей региона."В Россию вывезли последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в субботу в Самару прилетели двое жителей региона, одному из них потребовалась госпитализация, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram написал, что спецрейсом в госпиталь Бурденко в Москве доставлен пятилетний мальчик. В правительстве региона добавили, что в полете его сопровождали медики из России и Турции, пока он в тяжелом состоянии.В правительстве добавили, что также в стационаре Самары продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.

https://ria.ru/20210806/dtp-1744675574.html

самарская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места аварии автобуса с российскими туристами в Турции Четыре россиянина погибли в ДТП с автобусом в Турции, сообщила РИА Новости компания "Интурист". Как уточнили в генконсульстве России в Анталье, еще пятеро российских граждан получили тяжелые ранения, двое из них в реанимационном отделении. 2021-08-15T19:22 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, москва, дмитрий азаров, россия, дтп с российскими туристами в турции