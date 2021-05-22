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Спасатели не нашли пропавшего в горах Абхазии россиянина
Спасатели не нашли пропавшего в горах Абхазии россиянина - РИА Новости, 22.05.2021
Спасатели не нашли пропавшего в горах Абхазии россиянина
Десятидневные поиски российского туриста в горах Абхазии не дали никаких результатов, операция по его спасению завершена, сообщает в субботу МЧС республики. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T20:39
2021-05-22T20:39
владимир ульянов
мчс абхазии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
сухум
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СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Десятидневные поиски российского туриста в горах Абхазии не дали никаких результатов, операция по его спасению завершена, сообщает в субботу МЧС республики.Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. Поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался один из них - 64-летний Владимир Ульянов. Спасатели оказались там спустя неделю."Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховья реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы Владимир Ульянов.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210508/alpinistka-1731519896.html
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владимир ульянов, мчс абхазии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум

Спасатели не нашли пропавшего в горах Абхазии россиянина

20:39 22.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкГоры в Абхазии
Горы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 22 мая - РИА Новости. Десятидневные поиски российского туриста в горах Абхазии не дали никаких результатов, операция по его спасению завершена, сообщает в субботу МЧС республики.
Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. Поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался один из них - 64-летний Владимир Ульянов. Спасатели оказались там спустя неделю.
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 22:11Хорошие новости
На Эльбрусе спасли получившую травмы альпинистку
"Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилёвой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховья реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы Владимир Ульянов.
Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.
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Владимир УльяновМЧС АбхазииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АбхазияСухум
 
 
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