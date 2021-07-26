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Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры

Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры - РИА Новости, 26.07.2021

Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры

Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры 22 июля, сообщает в понедельник МЧС республики. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:36

2021-07-26T13:36

2021-07-26T15:07

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

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СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры 22 июля, сообщает в понедельник МЧС республики.Это житель Санкт-Петербурга Попов Антон Андреевич, 1991 года рождения, говорится в сообщении.Тело Попова доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html

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2021

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