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Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры
Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры - РИА Новости, 26.07.2021
Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры
Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры 22 июля, сообщает в понедельник МЧС республики. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:36
2021-07-26T15:07
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россия
гагра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
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СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры 22 июля, сообщает в понедельник МЧС республики.Это житель Санкт-Петербурга Попов Антон Андреевич, 1991 года рождения, говорится в сообщении.Тело Попова доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210724/dtp-1742669286.html
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туризм, новости - туризм, россия, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия
13:36 26.07.2021 (обновлено: 15:07 26.07.2021)
 
Спасатели обнаружили тело российского туриста, утонувшего в акватории Гагры

Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Попова Антона, утонувшего в акватории Гагры

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга, утонувшего в акватории Гагры 22 июля, сообщает в понедельник МЧС республики.
Это житель Санкт-Петербурга Попов Антон Андреевич, 1991 года рождения, говорится в сообщении.
Туристический автобус попал в ДТП в Апшеронском районе Кубани
24 июля, 10:40
На Кубани автобус с туристами попал в ДТП
Тело Попова доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияГаграМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Абхазия
 
 
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