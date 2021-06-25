https://ria.ru/20210625/abkhaziya-1738566942.html

В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска

В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска - РИА Новости, 25.06.2021

В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска

Абхазские спасатели нашли в пятницу утром тело российского туриста Михаила Нестерова, утонувшего в Гагре 17 июня, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:51

2021-06-25T11:51

2021-06-25T12:00

туризм

гагра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

абхазия

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли в пятницу утром тело российского туриста Михаила Нестерова, утонувшего в Гагре 17 июня, сообщает МЧС республики."Тело российского туриста, жителя Челябинска, Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 17 июня, было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09 часов 20 минут (совпадает с мск). Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - говорится в сообщении МЧС на странице в Facebook.

https://ria.ru/20210531/poiski-1734958170.html

гагра

абхазия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, происшествия