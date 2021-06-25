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В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска
В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска - РИА Новости, 25.06.2021
В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска
Абхазские спасатели нашли в пятницу утром тело российского туриста Михаила Нестерова, утонувшего в Гагре 17 июня, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:51
2021-06-25T12:00
туризм
гагра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли в пятницу утром тело российского туриста Михаила Нестерова, утонувшего в Гагре 17 июня, сообщает МЧС республики."Тело российского туриста, жителя Челябинска, Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 17 июня, было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09 часов 20 минут (совпадает с мск). Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - говорится в сообщении МЧС на странице в Facebook.
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туризм, гагра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, происшествия
В Абхазии нашли тело утонувшего в море туриста из Челябинска
11:51 25.06.2021 (обновлено: 12:00 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Абхазские спасатели нашли тело туриста из Челябинска, утонувшего в море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли в пятницу утром тело российского туриста Михаила Нестерова, утонувшего в Гагре 17 июня, сообщает МЧС республики.
"Тело российского туриста, жителя Челябинска, Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего в акватории города Гагра 17 июня, было обнаружено сегодня утром в районе пансионата "Энергетик" в 09 часов 20 минут (совпадает с мск). Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего", - говорится в сообщении МЧС на странице в Facebook.
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ТуризмГаграМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АбхазияПроисшествия
 
 
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