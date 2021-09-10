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В Абхазии погиб российский турист

В Абхазии погиб российский турист - РИА Новости, 10.09.2021

В Абхазии погиб российский турист

Российский турист погиб в горах Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:52

2021-09-10T12:52

2021-09-10T15:55

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СУХУМ, 10 сен — РИА Новости. Российский турист погиб в горах Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.В ведомстве рассказали, что мужчина упал с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка. Спасателям удалось установить его личность, им оказался житель города Белебей Республики Башкортостан — Ветров Алексей Федорович 1985 года рождения.Тело погибшего на носилках доставили от места происшествия до трассы, а затем на автомобиле отвезли в морг Сухумской республиканской больницы, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210812/telo-1745464630.html

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2021

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в мире, белебей, абхазия, гулрыпшский район, новости - туризм, мчс абхазии, туризм, россия