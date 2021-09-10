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В Абхазии погиб российский турист
В Абхазии погиб российский турист - РИА Новости, 10.09.2021
В Абхазии погиб российский турист
Российский турист погиб в горах Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:52
2021-09-10T15:55
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абхазия
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новости - туризм
мчс абхазии
туризм
россия
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СУХУМ, 10 сен — РИА Новости. Российский турист погиб в горах Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.В ведомстве рассказали, что мужчина упал с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка. Спасателям удалось установить его личность, им оказался житель города Белебей Республики Башкортостан — Ветров Алексей Федорович 1985 года рождения.Тело погибшего на носилках доставили от места происшествия до трассы, а затем на автомобиле отвезли в морг Сухумской республиканской больницы, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210812/telo-1745464630.html
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в мире, белебей, абхазия, гулрыпшский район, новости - туризм, мчс абхазии, туризм, россия
12:52 10.09.2021 (обновлено: 15:55 10.09.2021)
 
В Абхазии погиб российский турист

Российский турист погиб в горах Абхазии

© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник МЧС Абхазии
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 сен — РИА Новости. Российский турист погиб в горах Абхазии, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС республики.
В ведомстве рассказали, что мужчина упал с сорокаметровой высоты в районе Шакуранского водопада в селе Захаровка. Спасателям удалось установить его личность, им оказался житель города Белебей Республики Башкортостан — Ветров Алексей Федорович 1985 года рождения.
Тело погибшего на носилках доставили от места происшествия до трассы, а затем на автомобиле отвезли в морг Сухумской республиканской больницы, уточнили в пресс-службе.
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