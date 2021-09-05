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Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста - РИА Новости, 05.09.2021
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:14
2021-09-05T14:14
сухум
россия
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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики."Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонули 12 отдыхающих из России. Посольство России в Сухуме призывало отдыхающих в республике россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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сухум, россия
14:14 05.09.2021
 
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста Градобоева

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 11:41
Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы
По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонули 12 отдыхающих из России. Посольство России в Сухуме призывало отдыхающих в республике россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
 
СухумРоссия
 
 
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