https://ria.ru/20210905/turist-1748760581.html
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста - РИА Новости, 05.09.2021
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T14:14
2021-09-05T14:14
2021-09-05T14:14
сухум
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_05272248480c2b4f77454db7314f7604.jpg
СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики."Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонули 12 отдыхающих из России. Посольство России в Сухуме призывало отдыхающих в республике россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210904/dagestan-1748679953.html
сухум
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ef15c0d561161c6e1067b837a3c841b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сухум, россия
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста Градобоева
СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики.
"Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.
Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонули 12 отдыхающих из России. Посольство России
в Сухуме
призывало отдыхающих в республике россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.