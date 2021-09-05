https://ria.ru/20210905/turist-1748760581.html

Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста - РИА Новости, 05.09.2021

Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T14:14

2021-09-05T14:14

2021-09-05T14:14

сухум

россия

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СУХУМ, 5 сен - РИА Новости. Абхазские спасатели обнаружили тело российского туриста Виталия Градобоева, утонувшего в Черном море у побережья Гагры, сообщает пресс-служба МЧС республики."Обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области Виталия Градобоева, утонувшего в акватории города Гагра", - говорится в сообщении.По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября Градобоев решил искупаться в штормящем море в нетрезвом состоянии. Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы.Ранее МЧС Абхазии сообщило РИА Новости, что за время туристического сезона в республике утонули 12 отдыхающих из России. Посольство России в Сухуме призывало отдыхающих в республике россиян воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210904/dagestan-1748679953.html

сухум

россия

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2021

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