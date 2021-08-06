https://ria.ru/20210806/dtp-1744675574.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции - РИА Новости, 06.08.2021
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции
Уголовное дело возбудили в России по факту ДТП с российскими туристами в Турции, где погибли 3 россиянина, 19 пострадали, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T13:48
2021-08-06T13:48
2021-08-06T13:54
турция
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дтп с российскими туристами в турции
в мире
происшествия
дтп
самарская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в России по факту ДТП с российскими туристами в Турции, где погибли 3 россиянина, 19 пострадали, сообщается на сайте СК РФ.Автобус с 22 туристами из Самарской области 2 августа попал в аварию в районе Сиде, три человека погибли. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."В настоящее время по уголовному делу подготавливается запрос о правовой помощи в компетентные органы Турецкой Республики, изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия. Контролируется возвращение граждан в Российскую Федерацию, после этого незамедлительно будет обеспечено проведение необходимых экспертных исследований и процессуальных действий", - говорится в сообщении.По версии следствия, 2 августа примерно в 18 часов водитель туристического автобуса, перевозивший россиян в аэропорт по маршруту Алания-Анталия, совершил ДТП. В результате пострадали 19 жителей Самарской области, еще трое скончались, в том числе несовершеннолетний.
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html
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13:48 06.08.2021 (обновлено: 13:54 06.08.2021)
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции
СК возбудил уголовное дело после ДТП с российскими туристами в Турции, где погибли три человека