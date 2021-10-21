https://ria.ru/20211021/turist-1755519297.html

В Турции погиб россиянин

В Турции погиб россиянин - РИА Новости, 21.10.2021

В Турции погиб россиянин

Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:15

2021-10-21T09:15

2021-10-21T10:58

туризм

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анталья (провинция)

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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье."Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море. Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются", — сказал представитель российской дипмиссии.Он добавил, что генконсульство в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.

https://ria.ru/20211011/turist-1754080861.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, новости - туризм, анталья (провинция), россия, аланья (город)