https://ria.ru/20211021/turist-1755519297.html
В Турции погиб россиянин
В Турции погиб россиянин - РИА Новости, 21.10.2021
В Турции погиб россиянин
Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:15
2021-10-21T09:15
2021-10-21T10:58
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье."Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море. Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются", — сказал представитель российской дипмиссии.Он добавил, что генконсульство в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.
https://ria.ru/20211011/turist-1754080861.html
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), россия, аланья (город)