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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211021/turist-1755519297.html
В Турции погиб россиянин
В Турции погиб россиянин - РИА Новости, 21.10.2021
В Турции погиб россиянин
Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:15
2021-10-21T10:58
туризм
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
россия
аланья (город)
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье."Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море. Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются", — сказал представитель российской дипмиссии.Он добавил, что генконсульство в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.
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турция
анталья (провинция)
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), россия, аланья (город)
09:15 21.10.2021 (обновлено: 10:58 21.10.2021)
 
В Турции погиб россиянин

В Турции погиб турист из России

© AFP 2021 / Mustafa OzerАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / Mustafa Ozer
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Российский турист утонул в Турции, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье.
"Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море. Местная прокуратура официально уведомила российскую сторону о произошедшем трагическом инциденте. Его обстоятельства выясняются", — сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что генконсульство в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего занимается вопросами репатриации.
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 18:22Туризм
В Турции умер российский турист
 
ТуризмТурцияНовости - ТуризмАнталья (провинция)РоссияАланья (город)
 
 
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