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В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник
В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021
В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник
Тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина обнаружили на острове Бургазада около Стамбула, рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T20:48
2021-08-10T20:48
2021-08-10T23:12
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АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина обнаружили на острове Бургазада около Стамбула, рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции.Ранее в российском генконсульстве сообщили агентству, что на Принцевых островах нашли труп мужчины, опознание пока не проводили.Как заявил источник РИА Новости в турецких правоохранительных органах, в полицию острова Бургазада поступило сообщение о том, что тело нашли в море в районе скал. Сотрудники ведомства попали туда по морю.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Его вещи и документы остались в отеле, россиянин покинул гостиницу 28 июля и не вернулся.Сотрудники генконсульства России в Стамбуле обратились в турецкие правоохранительные органы, дипломаты находятся в контакте с родителями Рагина, которые приехали в Турцию для поисков.Ранее отец Макара Федор сказал РИА Новости, что его сына могла задержать полиция во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами в день его исчезновения. Однако в миграционных центрах россиянина найти не удалось. Макара также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html
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турция, в мире, стамбул
20:48 10.08.2021 (обновлено: 23:12 10.08.2021)
В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник
Источник: тело пропавшего россиянина обнаружено на острове Бургазада в Турции
АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко.
Тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина обнаружили на острове Бургазада около Стамбула
, рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции.
Ранее в российском генконсульстве сообщили агентству, что на Принцевых островах нашли труп мужчины, опознание пока не проводили.
Как заявил источник РИА Новости в турецких правоохранительных органах, в полицию острова Бургазада поступило сообщение о том, что тело нашли в море в районе скал. Сотрудники ведомства попали туда по морю.
"При осмотре местности найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", — сказал он.
Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Его вещи и документы остались в отеле, россиянин покинул гостиницу 28 июля и не вернулся.
Сотрудники генконсульства России в Стамбуле обратились в турецкие правоохранительные органы, дипломаты находятся в контакте с родителями Рагина, которые приехали в Турцию для поисков.
Ранее отец Макара Федор сказал РИА Новости, что его сына могла задержать полиция во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами в день его исчезновения. Однако в миграционных центрах россиянина найти не удалось. Макара также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.