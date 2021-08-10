https://ria.ru/20210810/rossiyanin-1745262950.html

В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник

В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник - РИА Новости, 10.08.2021

В Турции нашли тело пропавшего россиянина, сообщил источник

Тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина обнаружили на острове Бургазада около Стамбула, рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T20:48

2021-08-10T20:48

2021-08-10T23:12

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АНКАРА, 10 авг — РИА Новости, Алёна Палажченко. Тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина обнаружили на острове Бургазада около Стамбула, рассказал РИА Новости источник в турецкой полиции.Ранее в российском генконсульстве сообщили агентству, что на Принцевых островах нашли труп мужчины, опознание пока не проводили.Как заявил источник РИА Новости в турецких правоохранительных органах, в полицию острова Бургазада поступило сообщение о том, что тело нашли в море в районе скал. Сотрудники ведомства попали туда по морю.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля, а 29 июля должен был вернуться в Вильнюс на учебу. Его вещи и документы остались в отеле, россиянин покинул гостиницу 28 июля и не вернулся.Сотрудники генконсульства России в Стамбуле обратились в турецкие правоохранительные органы, дипломаты находятся в контакте с родителями Рагина, которые приехали в Турцию для поисков.Ранее отец Макара Федор сказал РИА Новости, что его сына могла задержать полиция во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами в день его исчезновения. Однако в миграционных центрах россиянина найти не удалось. Макара также искали на острове Бююкада, куда он собирался отправиться, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.

https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html

https://ria.ru/20210119/tela-1593603070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, стамбул