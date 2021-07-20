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Громкие случаи задержания сотрудников правоохранительных органов

Громкие случаи задержания сотрудников правоохранительных органов - РИА Новости, 20.07.2021

Громкие случаи задержания сотрудников правоохранительных органов

стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Против Сафонова возбуждено уголовное дело о получении взятки... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:15

2021-07-20T17:15

2021-07-20T17:15

угибдд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

справки

происшествия

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202120 июля стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Против Сафонова возбуждено уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, шесть участников которой были задержаны. Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.9 июля Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства. Ермакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пунктам "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму). Суд также арестовал А.О. Ермакова, который работает оперуполномоченным четвертого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Срок ареста установлен до 8 сентября. По данным СМИ, причиной подготовки к убийству стали финансовые претензии полицейских к риелторам, которые "кинули" правоохранителей при покупке квартиры в Москве. 16 апреля был заключен под стражу начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю. В отношении начальника управления ГИБДД было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере". Согласно данным следствия, руководителя управления ГИБДД уличили в коррупции в ходе расследования дела о взятках против его подчиненного, начальника межрайонного отдела по экзаменационной работе и техническому надзору. Правоохранители выяснили, что как минимум в августе-октябре 2020 года люди, не желавшие сдавать экзамен на права, отдавали деньги посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику УГИБДД. Тот в свою очередь поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи".5 апреля при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя был задержан начальник следственного управления МВД России по Симферополю. 8 апреля он был заключен под стражу. Следователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги. Взятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. По факту возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).202023 ноября стало известно о задержании начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по обвинению по делу о террористических актах 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры", в результате которых погибли 39 человек и свыше 100 получили ранения. Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210, частью 3 статьи 209, пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, бандитизм, террористический акт). По данным следственных органов, Исаев участвовал в деятельности преступного сообщества – запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал боевиков об антитеррористических операциях и работе правоохранительных органов в Кизлярском районе. Исаев лично привез одну из смертниц с взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта, кроме того, он неоднократно лично перевозил главарей боевиков по Дагестану. 24 ноября Басманный суд Москвы принял решение об аресте Исаева. 22 июня ФСБ сообщила о задержании по подозрению в госизмене начальника районного отдела полиции в Курской области подполковника Дмитрия Борзенкова. Он передавал секретные данные Службе безопасности Украины. В сообщении указывается, что подполковник "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" СБУ. 30 января стало известно, что правоохранительные органы задержали бывших сотрудников МВД – Максима Уметбаева, Игоря Ляховца, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова по делу сотрудника портала "Медуза" (признана в России иностранным агентом) Ивана Голунова, который был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что у Голунова обнаружили наркотик мефедрон. Журналист настаивал на том, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия Голунова в преступлении. По версии следствия, задержанные полицейские подбросили журналисту запрещенные вещества. Они имели прямое отношение к делу Голунова и были уволены после его прекращения. По данным Следственного комитета, наркотики, подброшенные журналисту, приобретались и хранились ими незаконно. 28 мая 2021 года Мосгорсуд огласил сроки заключения бывших полицейских. Бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет с отбыванием в колонии общего режима, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев – по восемь лет, Денис Коновалов – пять лет. Также журналисту удалось отсудить компенсацию – по миллиону рублей от каждого из обвиняемых.16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан глава МВД Коми Виктор Половников.17 января ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Половников был уволен со своего поста. Следствие полагает, что Половников получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей. Свою вину он не признает.201930 ноября в Екатеринбурге при получении взятки задержали первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко. Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела". 1 декабря суд Екатеринбурга отправил Михаила Бусылко под домашний арест. Его подозревают в получении взятки в два миллиона рублей. Позже он был освобожден указом президента РФ от занимаемой должности. Дело слушается в суде Екатеринбурга. 17 октября в Москве при получении 3,5 миллионов рублей были задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции "Дорогомилово" Дмитрий Смирнов, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска Сергей Устинов. Против них было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, осенью 2019 года они хотели склонить адвоката, в отношении которого проводилась процессуальная проверка, к даче взятки. За 7 миллионов рублей должностные лица обещали адвокату повлиять на результаты проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. Хотя офицеры даже не имели возможности повлиять на процесс проведения проверки. В январе 2021 года стало известно, что расследование дела завершено. 22 августа в Москве были задержаны генерал-майор из центрального аппарата МВД Александр Мельников и еще трое соучастников преступления. Из материалов дела следует, что Мельников с сообщниками вымогал у предпринимателя Панюшкина 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому тот проходил фигурантом. Мельников занимал пост первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Еще один обвиняемый – экс-начальник службы криминальной милиции ОМВД "Пресненский" Иван Виков. В декабре 2020 года начался судебный процесс по этому делу.8 июля стало известно, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников. 14 офицеров были задержаны. 27 сентября задержали начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД, который находился в федеральном розыске. По версии следствия, в 2017-2018 годы стражи закона набрали взяток минимум на 42 миллиона рублей от перевозчиков "паленого" алкоголя, не останавливая их фуры. Руководил преступным сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника республиканского УГИБДД. Некоторые обвиняемые пошли на сделку со следствием и дают признательные показания.24 января был задержан начальник отдела МВД РФ по подмосковному Чехову Андрей Большаков. У него нашли незарегистрированный пистолет. Сначала ему вменялся незаконный оборот оружия. Позже против него и двух сотрудников его отдела – начальника отделения по исполнению административного законодательства Вадима Золотова и старшего инспектора Андрея Кузнецова было возбуждено уголовное дело по делу о взяточничестве. Большакова признали виновным в коррупции, он получил срок три года три месяца в колонии строгого режима.23 января стало известно о задержании в подмосковном Чехове начальника отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД этого города Александра Мазепу. В декабре 2018 года он "получил от местного коммерсанта взятку в 90 тысяч рублей", пообещав "не привлекать его к уголовной ответственности за хулиганство". 25 мая 2021 года суд назначил Мазепе наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности на один год.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), справки, происшествия