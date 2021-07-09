Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/sud-1740677524.html
Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска
Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска - РИА Новости, 09.07.2021
Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска
Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T20:02
2021-07-09T20:38
россия
егорьевск
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740680387_0:67:1011:636_1920x0_80_0_0_fc9d6235c035e8bf5679d892da226cb0.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова О.Б.", - сказала она.Срок ареста суд установил до 8 сентября.Ермакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пунктам "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму).Он занимает должность начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД по Московской области.Пресс-секретарь добавила, что суд также арестовал А.О. Ермакова, который работает оперуполномоченным четвертого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Срок ареста тоже установлен до 8 сентября.
https://ria.ru/20210708/kompensatsiya-1740485482.html
https://ria.ru/20210705/vzyatki-1739934084.html
россия
егорьевск
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740680387_104:0:952:636_1920x0_80_0_0_89ae5f0b97334b13eadf5331230a3961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, егорьевск, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска
20:02 09.07.2021 (обновлено: 20:38 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкНачальник ОМВД по Егорьевску Олег Ермаков, обвиняемый по делу о покушении на убийство (ст. 105 УК РФ), на заседании Пресненского суда Москвы
Начальник ОМВД по Егорьевску Олег Ермаков, обвиняемый по делу о покушении на убийство (ст. 105 УК РФ), на заседании Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк

Главу полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова арестовали по делу о подготовке убийства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова О.Б.", - сказала она.
Мосгорсуд начал рассмотрение дела Дениса Евсюкова - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 17:50
Бывший майор милиции Евсюков отсудил у России в ЕСПЧ шесть тысяч евро
Срок ареста суд установил до 8 сентября.
Ермакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пунктам "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму).
Он занимает должность начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД по Московской области.
Пресс-секретарь добавила, что суд также арестовал А.О. Ермакова, который работает оперуполномоченным четвертого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Срок ареста тоже установлен до 8 сентября.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:21
В Петербурге подполковника полиции обвинили во взятке в миллион рублей
 
РоссияЕгорьевскМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В ЕС заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
07:46Спасатели обследовали побережье в районе крушения Ан-26 на Камчатке
07:33Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге
07:30В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновениях с талибами*
07:14В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера
07:10Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина
06:53Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
06:32СМИ: российская подлодка следила за авианосной группой ВМС Британии
06:00Далай-лама ответил на вопрос о вакцинах от COVID-19
05:48Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тысяч рублей
04:55В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:31В ООН изучают письмо от Гаити с просьбой направить войска
04:09Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
04:04Ученый рассказал, как много раз большинство пациентов болеют COVID-19
03:59На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"
03:40В Афганистане сообщили о содержащихся в тюрьмах россиянах
03:18Эксперт объяснил, что говорит о вас чек из магазина
03:07"Роскосмос" предложил создать на Марсе АЭС
03:05Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге
03:00Власти Гаити попросили ООН направить в страну войска
Лента новостейМолния