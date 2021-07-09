https://ria.ru/20210709/sud-1740677524.html

Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска

Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска - РИА Новости, 09.07.2021

Суд арестовал главу полиции подмосковного Егорьевска

Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T20:02

2021-07-09T20:02

2021-07-09T20:38

россия

егорьевск

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова О.Б.", - сказала она.Срок ареста суд установил до 8 сентября.Ермакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пунктам "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму).Он занимает должность начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД по Московской области.Пресс-секретарь добавила, что суд также арестовал А.О. Ермакова, который работает оперуполномоченным четвертого управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве. Срок ареста тоже установлен до 8 сентября.

https://ria.ru/20210708/kompensatsiya-1740485482.html

https://ria.ru/20210705/vzyatki-1739934084.html

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россия, егорьевск, москва, московская область (подмосковье), происшествия