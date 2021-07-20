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СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края - РИА Новости, 20.07.2021
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:33
2021-07-20T14:56
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщила пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере... В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.В специальной операции в Ставропольском крае участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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видео, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщила пресс-служба СК РФ.
2021-07-20T14:33
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14:33 20.07.2021 (обновлено: 14:56 20.07.2021)
 
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края

СК возбудил дело об особо крупной взятке против начальника УГИБДД Ставропольского края Сафонова

© Фото : stapravda.ruАлексей Сафонов
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : stapravda.ru
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере... В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.
По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
В специальной операции в Ставропольском крае участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
 
Алексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский крайРоссияУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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