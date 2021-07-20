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СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края

СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края - РИА Новости, 20.07.2021

СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:33

2021-07-20T14:33

2021-07-20T14:56

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщила пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере... В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.В специальной операции в Ставропольском крае участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 2021-07-20T14:33 true PT0M49S

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видео, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия