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СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края - РИА Новости, 20.07.2021
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:33
2021-07-20T14:33
2021-07-20T14:56
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, сообщила пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере... В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.В специальной операции в Ставропольском крае участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
2021-07-20T14:33
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
14:33 20.07.2021 (обновлено: 14:56 20.07.2021)
СК раскрыл детали дела против начальника УГИБДД Ставропольского края
СК возбудил дело об особо крупной взятке против начальника УГИБДД Ставропольского края Сафонова
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на 19 миллионов рублей членами преступной группы, руководителем которой выступал начальник УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю Алексей Сафонов
, сообщила пресс-служба СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУМВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере... В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны. Следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что участники ОПГ несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов в крае, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.
По местам проживания подозреваемых, в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и иным адресам проведено более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы денег, дорогие авто, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.
В специальной операции в Ставропольском крае участвовали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и управления "М" ФСБ
, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк
.