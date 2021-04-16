https://ria.ru/20210416/arest-1728595041.html

Начальника УГИБДД по Тюменской области арестовали по делу о взятках

Начальника УГИБДД по Тюменской области арестовали по делу о взятках

Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю, заключены под стражу,... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T15:12

2021-04-16T15:12

2021-04-16T15:12

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю, заключены под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее СК информировал, что в отношении начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере". Другим фигурантом дела проходит человек, передававший ему деньги.Согласно данным следствия, руководителя управления ГИБДД уличили в коррупции в ходе расследования дела о взятках против его подчиненного, начальника межрайонного отдела по экзаменационной работе и техническому надзору.Правоохранители выяснили, что как минимум в августе-октябре прошлого года люди, не желавшие сдавать экзамен на права, отдавали деньги посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику УГИБДД. Тот в свою очередь поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи", отмечали в СК РФ.По уточненной информации следователей, в зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов им предъявлены обвинения по шести эпизодам получения взятки или посредничества во взяточничестве.В региональной полиции ранее заявили, что обещают уволить начальника УГИБДД по дискредитирующим основаниям "в случае установления его вины", а его руководителей - наказать в дисциплинарном порядке, следует из релиза управления. На уточняющий вопрос РИА Новости в областном УМВД поясняли, что к ответственности может быть привлечен непосредственный руководитель подозреваемого - заместитель начальника УМВД, курирующий направление, связанное с деятельностью автоинспекции.

https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728535436.html

https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603429100.html

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия