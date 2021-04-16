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Начальника УГИБДД по Тюменской области арестовали по делу о взятках
Начальника УГИБДД по Тюменской области арестовали по делу о взятках
Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю, заключены под стражу,... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:12
2021-04-16T15:12
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю, заключены под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее СК информировал, что в отношении начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере". Другим фигурантом дела проходит человек, передававший ему деньги.Согласно данным следствия, руководителя управления ГИБДД уличили в коррупции в ходе расследования дела о взятках против его подчиненного, начальника межрайонного отдела по экзаменационной работе и техническому надзору.Правоохранители выяснили, что как минимум в августе-октябре прошлого года люди, не желавшие сдавать экзамен на права, отдавали деньги посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику УГИБДД. Тот в свою очередь поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи", отмечали в СК РФ.По уточненной информации следователей, в зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов им предъявлены обвинения по шести эпизодам получения взятки или посредничества во взяточничестве.В региональной полиции ранее заявили, что обещают уволить начальника УГИБДД по дискредитирующим основаниям "в случае установления его вины", а его руководителей - наказать в дисциплинарном порядке, следует из релиза управления. На уточняющий вопрос РИА Новости в областном УМВД поясняли, что к ответственности может быть привлечен непосредственный руководитель подозреваемого - заместитель начальника УМВД, курирующий направление, связанное с деятельностью автоинспекции.
https://ria.ru/20210416/vzyatka-1728535436.html
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россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия

Начальника УГИБДД по Тюменской области арестовали по делу о взятках

15:12 16.04.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр - РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Тюменской области, обвиняемый в получении взяток, и его посредник, передававший деньги правоохранителю, заключены под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее СК информировал, что в отношении начальника управления ГИБДД по Тюменской области возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере". Другим фигурантом дела проходит человек, передававший ему деньги.
Леонид Кострома - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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Согласно данным следствия, руководителя управления ГИБДД уличили в коррупции в ходе расследования дела о взятках против его подчиненного, начальника межрайонного отдела по экзаменационной работе и техническому надзору.
Правоохранители выяснили, что как минимум в августе-октябре прошлого года люди, не желавшие сдавать экзамен на права, отдавали деньги посреднику, который "передавал их просьбы" начальнику УГИБДД. Тот в свою очередь поручал подчиненным принимать экзамены "без фактической их сдачи", отмечали в СК РФ.
По уточненной информации следователей, в зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов им предъявлены обвинения по шести эпизодам получения взятки или посредничества во взяточничестве.
"Сегодня, 16 апреля, Ленинским районным судом города Тюмени рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
В региональной полиции ранее заявили, что обещают уволить начальника УГИБДД по дискредитирующим основаниям "в случае установления его вины", а его руководителей - наказать в дисциплинарном порядке, следует из релиза управления. На уточняющий вопрос РИА Новости в областном УМВД поясняли, что к ответственности может быть привлечен непосредственный руководитель подозреваемого - заместитель начальника УМВД, курирующий направление, связанное с деятельностью автоинспекции.
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РоссияУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Тюменская областьПроисшествия
 
 
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