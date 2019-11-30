Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По-моему, он уже в ИВС", — сказал собеседник агентства.
По его словам, операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
В Следственном комитете подтвердили эту информацию. Бусылко задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", уточняется в сообщении СК.
Бусылко предъявили обвинение в получении взятки, а адвокату — в посредничестве во взяточничестве. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении под стражу обоих задержанных.
Расследование ведет центральный аппарат СК.
Михаилу Бусылко 43 года, он полковник юстиции. Был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. В Следственном комитете работает с 2007-го.
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