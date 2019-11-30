Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

Первый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко. Архивное фото

Первый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"По-моему, он уже в ИВС", — сказал собеседник агентства.

По его словам, операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.

В Следственном комитете подтвердили эту информацию. Бусылко задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", уточняется в сообщении СК.

Бусылко предъявили обвинение в получении взятки, а адвокату — в посредничестве во взяточничестве. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении под стражу обоих задержанных.

Расследование ведет центральный аппарат СК.