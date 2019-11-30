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РИА Новости

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

13:07 30.11.2019 (обновлено: 14:56 30.11.2019)
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© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиПервый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко
Первый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
Первый заместитель руководителя следственного управления СК по Свердловской области, полковник юстиции Михаил Буслыко. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По-моему, он уже в ИВС", — сказал собеседник агентства.
По его словам, операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
В Следственном комитете подтвердили эту информацию. Бусылко задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", уточняется в сообщении СК.
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Бусылко предъявили обвинение в получении взятки, а адвокату — в посредничестве во взяточничестве. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении под стражу обоих задержанных.
Расследование ведет центральный аппарат СК.
Михаилу Бусылко 43 года, он полковник юстиции. Был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. В Следственном комитете работает с 2007-го.
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Обсудить 97
Следственный комитет РФСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Наверное сначала нужно правительство почистить,хотя там уже не поможешь
30 ноября, 13:51
wwas.belom
96316139
Сотрудники ФСБ молодцы!!!
30 ноября, 13:40
DKDen KL
50800011
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