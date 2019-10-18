Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД "Дорогомилово"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.