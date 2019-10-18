Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД "Дорогомилово"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал в отношении Устинова Сергея и Смирнова Дмитрия поступил в суд", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщали в МВД РФ, накануне в Москве при получении 3,5 миллионов рублей были задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска.
Указанная сумма предположительно является первым траншем 12-миллионной взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.