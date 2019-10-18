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РИА Новости

Следствие попросило арестовать двух руководителей ОВД "Дорогомилово"

17:54 18.10.2019 (обновлено: 17:56 18.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ здании суда
В здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В здании суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следствие попросило Пресненский суд Москвы арестовать двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД московского района Дорогомилово, в том числе шефа полиции, по делу о взятке в 3,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Материал в отношении Устинова Сергея и Смирнова Дмитрия поступил в суд", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщали в МВД РФ, накануне в Москве при получении 3,5 миллионов рублей были задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска.
Указанная сумма предположительно является первым траншем 12-миллионной взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.
Взятка. Архивное фото.
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