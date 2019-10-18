В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово, в том числе шефа полиции, задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу МВД РФ.

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.

По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.

Материалы в отношении офицеров передали следователям. Выясняется, кто еще участвовал в коррупционной схеме.