В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово, в том числе шефа полиции, задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу МВД РФ.
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.
Материалы в отношении офицеров передали следователям. Выясняется, кто еще участвовал в коррупционной схеме.
В самом отделе полиции между тем началась служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным мотивам, а их руководителей строго накажут, отмечает МВД РФ.
27 сентября, 14:24РИА НовостиВ России стали чаще выявлять тех, кто дает взятки