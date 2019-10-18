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РИА Новости

В Москве задержали двух руководителей ОВД "Дорогомилово" за взятку

09:57 18.10.2019 (обновлено: 10:07 18.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово, в том числе шефа полиции, задержали за взятку в 3,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу МВД РФ.
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки. За что именно передавались деньги, не уточняется.
Материалы в отношении офицеров передали следователям. Выясняется, кто еще участвовал в коррупционной схеме.
В самом отделе полиции между тем началась служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным мотивам, а их руководителей строго накажут, отмечает МВД РФ.
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