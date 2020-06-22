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ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в госизмене
Начальника районного отдела полиции в Курской области подполковника Дмитрия Борезнкова задержали по подозрению в госизмене, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:42
задержание курского полицейского за госизмену
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в госизмене

22:42 22.06.2020
15755
© Фото : УМВД России по Курской областиВрио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
© Фото : УМВД России по Курской области
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Курской области подполковника Дмитрия Борезнкова задержали по подозрению в госизмене, сообщили в ФСБ.
По предварительной информации, он передавал секретные данные Службе безопасности Украины. В сообщении указывается, что подполковник "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" СБУ.
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Борзенкова отстранили от должности и начали служебную проверку. На сайте регионального УМВД отмечается, что подполковника уволят за проступок, порочащий честь полицейского.

Возможное наказание

Сейчас Борзенкова поместили в СИЗО до 18 августа.
Как правило, дела обвиняемых в государственной измене слушаются в закрытом режиме, поскольку в них речь идет о передаче секретных сведений. На протяжении последних нескольких лет обвиняемые по этой статье получали от шести до 22 лет колонии. Так, экс-полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов получил 22 года колонии, а сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов – 14 лет.
Борзенкову грозит срок от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.
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Деньги или компромат

По мнению генерала ФСБ Александра Михайлова, Борзенкова могли использовать в будущем для содействия украинским разведывательно-диверсионными группам. Также вокруг него могли попытаться построить агентурную сеть.
"Могли его рассматривать как человека, который может продвинуться куда-то дальше, и тогда он будет полезным для разведки уже в широком смысле слова", — заявил Михайлов.
Он добавил, что для вербовки такого рода агентов используются различные приемы, в случае Борзенкова это, вероятнее всего, были деньги или компромат. При этом Михайлов исключил возможность идейно-политической вербовки.
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Задержание курского полицейского за госизменуРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаПроисшествия
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