ФСБ задержала в Курской области подполковника по подозрению в госизмене

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Начальника районного отдела полиции в Начальника районного отдела полиции в Курской области подполковника Дмитрия Борезнкова задержали по подозрению в госизмене, сообщили в ФСБ

По предварительной информации, он передавал секретные данные Службе безопасности Украины . В сообщении указывается, что подполковник "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" СБУ

Борзенкова отстранили от должности и начали служебную проверку. На сайте регионального УМВД отмечается, что подполковника уволят за проступок, порочащий честь полицейского.

Возможное наказание

Сейчас Борзенкова поместили в СИЗО до 18 августа.

Как правило, дела обвиняемых в государственной измене слушаются в закрытом режиме, поскольку в них речь идет о передаче секретных сведений. На протяжении последних нескольких лет обвиняемые по этой статье получали от шести до 22 лет колонии. Так, экс-полковник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов получил 22 года колонии, а сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов – 14 лет.

Борзенкову грозит срок от 12 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет.

Деньги или компромат

По мнению генерала ФСБ Александра Михайлова, Борзенкова могли использовать в будущем для содействия украинским разведывательно-диверсионными группам. Также вокруг него могли попытаться построить агентурную сеть.

"Могли его рассматривать как человека, который может продвинуться куда-то дальше, и тогда он будет полезным для разведки уже в широком смысле слова", — заявил Михайлов.