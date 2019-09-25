В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Москве задержали генерал-майора из центрального аппарата МВД Александра Мельникова, его обвиняют в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.

Из материалов дела следует, что потерпевший по фамилии Панюшкин через посредников передал генералу сто миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом.

В рамках оперативного эксперимента Мельникову 22 августа через некоего Викола передали часть денег. Подлинными были купюры только на сумму 500 тысяч. При передаче задержали троих предполагаемых посредников.

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу до 24 ноября. Прокурор попросил отложить заседание по избранию меры пресечения на двое суток.

Судья постановил отправить Мельникова в СИЗО.

Срок следствия продлен до 22 января 2020 года.