В КБР задержали высокопоставленного полицейского, сообщил источник

ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии коллегу - начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Задержан находившийся в федеральном розыске начальник ОРЧ СБ МВД по КБР", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с чем связаны претензии следствия к офицеру.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Ранее СК РФ сообщал, что сразу 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и ряда отделов полиции предъявили обвинения в создании преступного сообщества, а также в получении взяток. Сообщалось, что еще один офицер сбежал и был объявлен в международный розыск. Шла ли тогда речь о задержанном ныне сотруднике, не уточняется.