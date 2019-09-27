В КБР задержали высокопоставленного полицейского, сообщил источник

ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Кабардино-Балкарии коллегу - начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности республиканского МВД, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Задержан находившийся в федеральном розыске начальник ОРЧ СБ МВД по КБР", - сказал собеседник агентства, не уточняя, с чем связаны претензии следствия к офицеру.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Ранее СК РФ сообщал, что сразу 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и ряда отделов полиции предъявили обвинения в создании преступного сообщества, а также в получении взяток. Сообщалось, что еще один офицер сбежал и был объявлен в международный розыск. Шла ли тогда речь о задержанном ныне сотруднике, не уточняется.
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По версии следствия, в 2017-2018 годы стражи закона набрали взяток минимум на 42 миллиона рублей от перевозчиков "паленого" алкоголя, не останавливая их фуры. Руководил преступным сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника республиканского УГИБДД. Некоторые обвиняемые пошли на сделку со следствием и дают признательные показания.