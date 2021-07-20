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Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника - РИА Новости, 20.07.2021
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника
Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:49
2021-07-20T16:39
задержание главы угибдд ставрополья
алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.На кадрах показаны интерьеры нескольких комнат, отделанных позолотой, крупные суммы денег и две престижные иномарки на парковке перед особняком.По версии следствия, полицейский начальник возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали на Ставрополье пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Всего члены ОПГ получили за свои услуги более 19 миллионов рублей. Уголовное дело открыто по статье о получении взятки в особо крупном размере.Сафонов и шесть участников группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны.Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.Согласно части 6 статьи 290 УК, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 миллиарда рублей.
ставропольский край
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РИА Новости
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Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья
Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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задержание главы угибдд ставрополья, видео, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
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14:49 20.07.2021 (обновлено: 16:39 20.07.2021)
 
Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника

Опубликовано видео из дворца задержанного за взятку начальника ставропольского ГИБДД Сафонова

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
На кадрах показаны интерьеры нескольких комнат, отделанных позолотой, крупные суммы денег и две престижные иномарки на парковке перед особняком.
По версии следствия, полицейский начальник возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали на Ставрополье пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Всего члены ОПГ получили за свои услуги более 19 миллионов рублей.
Уголовное дело открыто по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Сафонов и шесть участников группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны.
Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.
Согласно части 6 статьи 290 УК, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 миллиарда рублей.
 
Задержание главы УГИБДД СтавропольяАлексей Сафонов (глава УГИБДД Ставрополья)УГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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