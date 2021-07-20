https://ria.ru/20210720/dvorets-1742040278.html

Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника

Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника - РИА Новости, 20.07.2021

Опубликовано видео из дворца задержанного ставропольского полковника

Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:49

2021-07-20T14:49

2021-07-20T16:39

задержание главы угибдд ставрополья

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742040390_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a6a7738d62009fae48735925bfde66b2.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео из дома задержанного начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.На кадрах показаны интерьеры нескольких комнат, отделанных позолотой, крупные суммы денег и две престижные иномарки на парковке перед особняком.По версии следствия, полицейский начальник возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали на Ставрополье пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. Всего члены ОПГ получили за свои услуги более 19 миллионов рублей. Уголовное дело открыто по статье о получении взятки в особо крупном размере.Сафонов и шесть участников группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц, задержаны.Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.Согласно части 6 статьи 290 УК, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 миллиарда рублей.

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дворец, лепнина, золото: кадры из дома задержанного главы ГИБДД Ставрополья Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 2021-07-20T14:49 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание главы угибдд ставрополья, видео, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия