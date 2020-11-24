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Суд арестовал главу ОМВД в Дагестане по делу о терактах в Москве
Суд арестовал главу ОМВД в Дагестане по делу о терактах в Москве
Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева по делу о... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:01
2020-11-24T03:01
светлана петренко
мвд по республике дагестан
республика дагестан
теракты в московском метро (2010)
доку умаров
москва
кизлярский район
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Как добавляется, о выборе этой меры пресечения просили органы следствия.Исаева ранее задержали по делу о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года. В результате терактов погибли 39 человек и более 100 получили ранения.Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".По данным следственных органов, Исаев участвовал в деятельности преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал боевиков об антитеррористических операциях и работе правоохранительных органов в Кизлярском районе.Как заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Исаев лично привез одну из смертниц с взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта, кроме того, он неоднократно лично перевозил главарей боевиков по Дагестану.Организатором терактов в московском метро спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего боевика, непосредственно причастного к организации и осуществлению взрывов в столице в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы в московском метро.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/isaev-1585975352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/fsb-1581138560.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/zaderzhanie-1583389933.html
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светлана петренко, мвд по республике дагестан, республика дагестан, теракты в московском метро (2010), доку умаров, москва, кизлярский район, происшествия

Суд арестовал главу ОМВД в Дагестане по делу о терактах в Москве

03:01 24.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкНачальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы
Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы принял решение арестовать до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Республики Дагестан полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах в московском метро в 2010 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Как добавляется, о выборе этой меры пресечения просили органы следствия.
Исаева ранее задержали по делу о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года. В результате терактов погибли 39 человек и более 100 получили ранения.
Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".
Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев разговаривает со своим адвокатом в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 19:04Сказано в эфире
Эксперт по антитеррору прокомментировал задержание полковника полицииСледствие попросило суд арестовать начальника ОМВД по Кизлярскому району Гази Исаева по делу о терактах в 2010 году в Москве, сообщили в суде. Член Ассоциации группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по этому поводу.
По данным следственных органов, Исаев участвовал в деятельности преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал боевиков об антитеррористических операциях и работе правоохранительных органов в Кизлярском районе.
Как заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Исаев лично привез одну из смертниц с взрывным устройством на автостанцию в Кизлярском районе, откуда она отправилась в Москву для совершения теракта, кроме того, он неоднократно лично перевозил главарей боевиков по Дагестану.
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Организатором терактов в московском метро спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего боевика, непосредственно причастного к организации и осуществлению взрывов в столице в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы в московском метро.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Светлана ПетренкоМВД по Республике ДагестанРеспублика ДагестанТеракты в московском метро (2010)Доку УмаровМоскваКизлярский районПроисшествия
 
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