СК завершил расследование дела о взятке против экс-главы полиции Чехова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела МВД по подмосковному Чехову Андрея Большакова и еще двух бывших полицейских, обвиняемых в получении взятки, сообщает Следственный комитет России в пятницу.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника ОМВД России по городскому округу Чехов Андрея Большакова, начальника отделения по исполнению административного законодательства указанного отдела полиции Вадима Золотова и старшего инспектора Андрея Кузнецова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2018 году Большаков, Золотов и Кузнецов получили от предпринимателя взятку в виде денег и иного имущества на сумму более 500 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство его коммерческой деятельности в Чехове.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что все трое находятся под стражей. Ранее Большакову вменялась часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), но тогда, в январе 2019 года, он ареста избежал.