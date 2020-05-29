СК завершил расследование дела о взятке против экс-главы полиции Чехова

"Окончено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника ОМВД России по городскому округу Чехов Андрея Большакова, начальника отделения по исполнению административного законодательства указанного отдела полиции Вадима Золотова и старшего инспектора Андрея Кузнецова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.