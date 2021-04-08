https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html

В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке

В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке

Начальник следственного управления МВД России по Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:09

2021-04-08T18:09

2021-04-08T18:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Начальник следственного управления МВД России по Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СУСК по республике Крым и Севастополю.Высокопоставленный сотрудник МВД Крыма был задержан 5 апреля при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя. Следователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги, утверждает СК.Взятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. "Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - рассказали в ведомстве. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет."По ходатайству следователя по особо важным делам Киевским районным судом города Симферополя сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня текущего года", - сообщили в СК.Ведомство отмечает что полицейский относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично руководителем ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.

https://ria.ru/20210408/vzyatki-1727395782.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, происшествия