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В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке
В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке
Начальник следственного управления МВД России по Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:09
2021-04-08T18:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Начальник следственного управления МВД России по Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СУСК по республике Крым и Севастополю.Высокопоставленный сотрудник МВД Крыма был задержан 5 апреля при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя. Следователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги, утверждает СК.Взятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. "Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - рассказали в ведомстве. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет."По ходатайству следователя по особо важным делам Киевским районным судом города Симферополя сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня текущего года", - сообщили в СК.Ведомство отмечает что полицейский относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично руководителем ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
https://ria.ru/20210408/vzyatki-1727395782.html
россия
республика крым
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, происшествия

В Крыму арестовали сотрудника МВД, обвиняемого в крупной взятке

18:09 08.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Начальник следственного управления МВД России по Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СУСК по республике Крым и Севастополю.
Высокопоставленный сотрудник МВД Крыма был задержан 5 апреля при получении взятки в 7,5 миллиона рублей за содействие в прекращении следствия в отношении предпринимателя. Следователи заявили, что в феврале предприниматель попросил знакомых посодействовать в прекращении в отношении него следственных действий по факту мошенничества. Посредники вышли на начальника следственного управления УМВД по Симферополю, который потребовал за решение вопроса деньги, утверждает СК.
Взятка в 7,5 миллиона рублей была передана в кафе, после чего полицейский был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. "Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - рассказали в ведомстве. Максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет.
"По ходатайству следователя по особо важным делам Киевским районным судом города Симферополя сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня текущего года", - сообщили в СК.
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Ведомство отмечает что полицейский относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично руководителем ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымСевастопольПроисшествия
 
 
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