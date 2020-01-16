Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T16:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563499449.html
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156349/98/1563499805_112:79:905:525_1036x0_80_0_0_1fe65f8ca3bdf0b4fcda8621e1dc10e7.jpg
РИА Новости

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

15:21 16.01.2020 (обновлено: 16:19 16.01.2020)
56457
© Фото : МВД по Республике КомиМинистр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.
Против него возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подробности дела в сообщении не приводятся.
МВД Коми с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников. До этого он несколько лет был заместителем начальника управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
14 января, 19:39
Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми
486231561512
Обсудить 14
Следственный комитет РФМВД РФКомиПроисшествия
Популярные комментарии
Страна безнадёжно больна раком воровства и взяточничества. Буквально каждый день ловят очередного взяточника, но это ведь малая часть того, что творится на самом деле.
16 января, 16:16
АКАНДРЕЙ КОННИН
45518013
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Подтопление в одном из селений Вологодской области
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Путин о необходимости поправок в Конституцию
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф счел необходимым поднять тему отмены сделок со следствием
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния