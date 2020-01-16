МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.
Против него возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Подробности дела в сообщении не приводятся.
МВД Коми с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников. До этого он несколько лет был заместителем начальника управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.
14 января, 19:39Комиссия проведет расследование причин пожара на НПЗ в Коми