Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки

Против него возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

МВД Коми с мая 2015 года возглавляет Виктор Половников. До этого он несколько лет был заместителем начальника управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.