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Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор
Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор - РИА Новости, 28.05.2021
Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор
Мосгорсуд огласил сроки заключения для пятерых бывших полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:19
2021-05-28T16:57
дело журналиста ивана голунова
россия
иван голунов
гумвд
юрий девяткин
следственный комитет россии (ск рф)
владимир колокольцев
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мосгорсуд огласил сроки заключения для пятерых бывших полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — он проведет в колонии 12 лет.Прокурор запрашивал для бывших полицейских от семи до 16 лет заключения.Четверо других обвиняемых получили следующие сроки:Всех бывших сотрудников полиции лишат званий.Суд оглашал только вводную и резолютивную части приговора из-за того, что в деле есть материалы под грифом "совершенно секретно". Поэтому подробно об обстоятельствах совершенного преступления ничего не сообщалось.Также журналисту удалось отсудить компенсацию — по миллиону рублей от каждого из обвиняемых.Защита намерена обжаловать приговор.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии несколько сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых полицейских возбудили уголовное дело.Их обвинили в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Коновалов признал вину полностью, Уметбаев — "только в том, что дал пощечину Голунову". Трое других подсудимых виновными себя не посчитали.
https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html
https://ria.ru/20210120/golunov-1593865937.html
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дело журналиста ивана голунова, россия, иван голунов, гумвд, юрий девяткин, следственный комитет россии (ск рф), владимир колокольцев, москва, происшествия

Экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову, вынесли приговор

13:19 28.05.2021 (обновлено: 16:57 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкБывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде. 28 мая 2021
Бывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде. 28 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудники полиции Максим Уметбаев и Игорь Ляховец во время оглашения приговора в Московском городском суде. 28 мая 2021
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мосгорсуд огласил сроки заключения для пятерых бывших полицейских за подброшенные журналисту Ивану Голунову наркотики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Самое строгое наказание получил бывший глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец — он проведет в колонии 12 лет.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:42
Голунов рассказал о побоях после задержания
Прокурор запрашивал для бывших полицейских от семи до 16 лет заключения.
Четверо других обвиняемых получили следующие сроки:
  • Акбар Сергалиев — восемь лет;
  • Роман Феофанов — восемь лет;
  • Максим Уметбаев — восемь лет;
  • Денис Коновалов — пять лет.
Всех бывших сотрудников полиции лишат званий.
Суд оглашал только вводную и резолютивную части приговора из-за того, что в деле есть материалы под грифом "совершенно секретно". Поэтому подробно об обстоятельствах совершенного преступления ничего не сообщалось.
Также журналисту удалось отсудить компенсацию — по миллиону рублей от каждого из обвиняемых.
Защита намерена обжаловать приговор.
Журналист Иван Голунов у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 16:38
Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице в июле 2019 года
Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии несколько сотрудников полиции, включая двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, — уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых полицейских возбудили уголовное дело.
Их обвинили в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Коновалов признал вину полностью, Уметбаев — "только в том, что дал пощечину Голунову". Трое других подсудимых виновными себя не посчитали.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11 февраля, 13:39
Мосгорсуд засекретил свидетеля по делу Голунова
 
Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияИван ГолуновГУМВДЮрий ДевяткинСледственный комитет России (СК РФ)Владимир КолокольцевМоскваПроисшествия
 
 
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