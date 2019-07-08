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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Вчера, 17:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2017-2018 годы стражи закона набрали взяток минимум на 42 миллиона рублей от перевозчиков "паленого" алкоголя, в обмен не останавливая их фуры. Руководил преступным сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника УГИБДД , чье имя, однако, в релизе не указано.
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"Пятнадцати должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарской Республике предъявлены обвинения... В настоящее время 14 обвиняемых содержатся под стражей, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в международный розыск", - сказала Петренко.
В группировку входили руководящий состав, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД, а также ряда отделов полиции.
Офицерам предъявлено обвинение по статьям "Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Получение взятки организованной группы в особо крупном размере".
Некоторые обвиняемые пошли на сделку со следствием и дают признательные показания, отмечают в СК РФ.
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ГИБДД МВД РФКабардино-БалкарияПроисшествия
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