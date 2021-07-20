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На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник
На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021
На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник
Силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:49
2021-07-20T12:49
2021-07-20T14:20
скфо
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
угибдд
александр хинштейн
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах."Да, задержан", - сказал собеседник агентства, не уточняя причину и иные детали.По информации другого источника агентства, в задержании участвовали сотрудники управления Росгвардии по Северо-Кавказского федеральному округу и центрального аппарата СК РФ.В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержана "почти вся верхушка" управления, "более 35 сотрудников"."Спецоперация ГУСБ МВД и ГУМВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат также опубликовал фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Подполковник полиции Алексей Сафонов был представлен в качестве нового руководителя управления Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.
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скфо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), угибдд, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия
12:49 20.07.2021 (обновлено: 14:20 20.07.2021)
На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник
Источник: силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Сафонова
ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах.
"Да, задержан", - сказал собеседник агентства, не уточняя причину и иные детали.
По информации другого источника агентства, в задержании участвовали сотрудники управления Росгвардии по Северо-Кавказского федеральному округу и центрального аппарата СК РФ.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержана "почти вся верхушка" управления, "более 35 сотрудников".
"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУМВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также опубликовал фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Подполковник полиции Алексей Сафонов был представлен в качестве нового руководителя управления Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.