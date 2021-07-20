https://ria.ru/20210720/zaderzhanie-1742012768.html

На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник

На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021

На Ставрополье задержали начальника управления ГИБДД, сообщил источник

Силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:49

2021-07-20T12:49

2021-07-20T14:20

скфо

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

угибдд

александр хинштейн

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742014121_0:0:1971:1109_1920x0_80_0_0_ea92f9e77bf788180473313f143dc3e6.jpg

ПЯТИГОРСК, 20 июл - РИА Новости. Силовики задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах."Да, задержан", - сказал собеседник агентства, не уточняя причину и иные детали.По информации другого источника агентства, в задержании участвовали сотрудники управления Росгвардии по Северо-Кавказского федеральному округу и центрального аппарата СК РФ.В свою очередь депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что вместе с главой УГИБДД по Ставрополью задержана "почти вся верхушка" управления, "более 35 сотрудников"."Спецоперация ГУСБ МВД и ГУМВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником Управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат также опубликовал фото дома, по его утверждению, главы ставропольского УГИБДД с богатым внутренним убранством.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Подполковник полиции Алексей Сафонов был представлен в качестве нового руководителя управления Госавтоинспекции Ставропольского края в конце 2012 года.

скфо

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скфо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), угибдд, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия