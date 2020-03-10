Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми

"Апелляционным постановлением Верховного суда Коми постановление Сыктывкарского городского суда от 14.02.2020 о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Половникова оставлено без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что 16 января Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.