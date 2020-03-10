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Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми
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РИА Новости

Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми

16:03 10.03.2020
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© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
Виктор Половников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов обвиняемого во взятке экс-главы МВД Коми Виктора Половникова об обжаловании продления его ареста, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"Апелляционным постановлением Верховного суда Коми постановление Сыктывкарского городского суда от 14.02.2020 о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Половникова оставлено без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
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Ранее сообщалось, что 16 января Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ, и Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста. Следствие полагает, что экс-глава МВД Коми получил не менее 12,5 миллиона рублей от предполагаемых 25 миллионов рублей.
Адвокаты Половникова пытались обжаловать арест, но Верховный суд Коми не удовлетворил их ходатайство, а 14 февраля городской суд продлил меру пресечения на два месяца.
По данным местных СМИ, ещё одним фигурантом этого дела является экс-глава ФСКН Татарстана Фаяз Шабаев, который был взят под стражу в декабре 2019 года по подозрению в посредничестве во взятке.
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