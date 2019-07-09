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РИА Новости

В КБР начались увольнения полицейских, обвиняемых в получении взяток

Вчера, 09:46
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НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Несколько руководителей сотрудников полиции, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе в Кабардино-Балкарии, будут освобождены от своих должностей, двое полицейских уже уволены, информирует региональное МВД.
В понедельник СК РФ сообщил, что 14 сотрудникам ГИБДД Кабардино-Балкарии и ряда отделов полиции предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток, еще один офицер сбежал и находится в международном розыске. По версии следствия, в 2017-2018 годы стражи закона набрали взяток минимум на 42 миллиона рублей от перевозчиков "паленого" алкоголя, не останавливая их фуры. Руководил преступным сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника республиканского УГИБДД. Некоторые обвиняемые пошли на сделку со следствием и дают признательные показания.
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"По результатам служебных проверок ряд руководителей, в том числе данных сотрудников, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, им объявлены строгие выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии. В отношении некоторых руководителей внесены предложения о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после возбуждения уголовного дела два сотрудника ведомства уже уволены со службы по отрицательным мотивам.
"Ряд подозреваемых в совершении преступления отстранены от занимаемых должностей, решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - уточняет МВД.
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