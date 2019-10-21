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РИА Новости

Суд продлил арест предполагаемого сообщника генерала МВД Мельникова

14:52 21.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест предполагаемого сообщника генерал-майора из центрального аппарата МВД России Александра Мельникова Андрея Фролова, обвиняемого в покушении на крупное мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фролову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 22 января 2020 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.
Из материалов дела следует, что Мельников с сообщниками вымогал у предпринимателя Панюшкина 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому тот проходил фигурантом. Генерала и трех предполагаемых посредников задержали 22 августа при передаче первой части суммы, большая часть купюр были муляжами. Мельников был помещен под стражу в конце сентября, мера пресечения ему избрана до 24 ноября. Срок следствия по данному делу продлен до 22 января 2020 года.
Фролов – единственный из трех предполагаемых соучастников Мельникова, который не признал вину, 24 августа он был арестован столичным районным судом, позже ему было предъявлено обвинение. Андрей Викола и Иван Виков находятся под подпиской о невыезде.
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В суде 57-летний Фролов ничего не пояснил о причастности к преступлению. Он лишь попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест, чтобы видеться с внуками, ухаживать за пожилой матерью и заниматься собственным здоровьем. Из материалов дела следует, что на момент задержания Фролов нигде не работал. В ходе слушания выяснилось, что он имеет медицинское образование, ранее трудился врачом. Адвокат обвиняемого в свою очередь отметил, что его подзащитный никогда не служил в правоохранительных органах и не имеет соответствующих связей, скрываться от следствия не собирается.
Согласно сайту МВД РФ, Александр Мельников - первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Среди прочего генерал курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.
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Александр МельниковАндрей ФроловМВД РФРоссияПроисшествия
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