https://ria.ru/20200902/golunov-1576632083.html

Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной... РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:38

2020-09-02T14:38

2020-09-02T17:05

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту <a href="http://ria.ru/person_ivan-golunov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Голунову</a> наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>."Всем обвиняемым добавили ещё в августе часть 3 статью 35 УК (Преступление, совершенное организованной группой), когда последнее обвинение предъявляли", - сказал Бадамшин.Как заявил РИА Новости на правах эксперта адвокат Владимир Постанюк, не участвующий в этом процессе, добавленное обвинение – совершение преступления группой лиц - не фигурирует ни в одной из вменяемых статей как квалифицирующий признак."То есть ни статьи 286 [превышение должностных полномочий], ни 228 [незаконное хранение наркотиков], ни 303 [фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности] не содержат в себе части, которая бы касалась группы лиц", - отметил собеседник агентства.По его словам, это повлияет на утяжеление обвинения и срока, но точного указания на это в Уголовном кодексе нет.Кроме того, Мосгорсуд отклонил жалобы защиты экс-полицейских на продление их ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.Таким образом, Игорь Ляховец, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев останутся под стражей. Пятый фигурант по делу Денис Коновалов дал изобличающие показания на своих коллег и находится под домашним арестом.Ранее со ссылкой на адвокатов сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завершил расследование дела. Экс-полицейским предъявлено обвинение, согласно которому заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели". Виновными себя признают двое из пяти: <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Коновалов</a> – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в применении физической силы к журналисту.О поиске заказчика заявляла защита Уметбаева, утверждавшая, что на заседании Басманного суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> следствие предупреждало экс-полицейского о возможности новых уголовных дел и "говорило, что хочет узнать заказчика".Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

https://ria.ru/20200715/1574387438.html

https://ria.ru/20200214/1564789397.html

https://ria.ru/20200402/1569513797.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, дело журналиста ивана голунова, происшествия