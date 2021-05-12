https://ria.ru/20210512/tomenko-1731741250.html

Биография Виктора Томенко

Биография Виктора Томенко

Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Петрович Томенко родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. В 1993 году... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T02:55

2021-05-12T02:55

2021-05-12T02:55

виктор томенко

норильск

справки

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Губернатор и председатель правительства Алтайского края Виктор Петрович Томенко родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист. В 2018 году прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). С 1988 года по 1994 год работал на Надеждинском металлургическом заводе Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина: в 1988-1990 годах – аппаратчиком-гидрометаллургом, в 1990-1991 годах – техником-технологом (стажером) технического отдела, в 1991 году – техником по труду (стажером) отдела научной организации труда и заработной платы, в 1991-1992 годах – экономистом (стажером) планово-экономического отдела, в 1992 году – бухгалтером (стажером) бухгалтерии, в 1992-1993 годах – экономистом (дублером) планово-экономического отдела, в 1993-1994 годах – экономистом в бюро учета материалов и основных фондов.С ноября 1994 по август 1996 года занимал должность начальника отдела налогов финансового управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина".В 1996-1997 годах был главным бухгалтером ЗАО "Полигон-Таймыр".В 1997-1998 годах работал главным бухгалтером АО "Норильский комбинат".С 1998 по 1999 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Норильский комбинат".В 1999-2001 годах был заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания".С декабря 1999 года по февраль 2001 года – заместитель генерального директора по экономике и правовым вопросам – главный бухгалтер ОАО "ГМК "Норильский никель".В 2001 году был заместителем генерального директора – главным бухгалтером ОАО "ГМК "Норильский никель".С ноября 2001 года по июль 2002 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель".В 2002-2004 годах был первым заместителем директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" – первым заместителем председателя правления.С 2004 по 2010 год – директор Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" – председатель правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель"С марта 2010 года по декабрь 2011 года занимал должность заместителя губернатора Красноярского края – заместителя председателя правительства Красноярского края.С декабря 2011 по февраль 2012 года исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С февраля 2012 года по май 2014 года – первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель правительства Красноярского края.С мая по октябрь 2014 года исполнял обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С октября 2014 года по сентябрь 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.С 30 сентября 2017 года – исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края30 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран губернатором Алтайского края.Виктор Томенко женат, у него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, норильск, справки