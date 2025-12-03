Рейтинг@Mail.ru
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Алтайский край
Алтайский край
 
13:06 03.12.2025
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае - РИА Новости, 03.12.2025
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Труженики полей, благодаря которым достигнуты рекордные урожаи, награждены новыми автомобилями в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 03.12.2025
алтайский край
алтайский край
новичихинский район
западная сибирь
виктор томенко
алтайский край
новичихинский район
западная сибирь
алтайский край, новичихинский район, западная сибирь, виктор томенко, lada vesta
Алтайский край, Алтайский край, Новичихинский район, Западная Сибирь, Виктор Томенко, Lada Vesta
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае

Томенко: труженики полей Алтайского края получили новые автомобили

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Труженики полей, благодаря которым достигнуты рекордные урожаи, награждены новыми автомобилями в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"На этой неделе мы чествуем наших тружеников полей, благодаря которым наши поля дают рекордные урожаи. В этом году по прогнозу — 10 миллион тонн зерна и маслосемян, это соответствует, например, более полутора сотням тысяч вагонов. Среди победителей краевого трудового соревнования, например, Валентина Садилова, которая работает оператором машинного доения на агрофирме "Нива" в Зональном районе", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.
Вид на Алтай - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Алтайский край включился в реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"
Вчера, 11:25
Губернатор рассказал, что благодаря труду Садиловой было произведено 729 тонн молока. По традиции, помимо диплома, победители получают в качестве награды автомобили. В этом году — Lada Niva Travel. Алексей Савельев, тракторист-машинист хозяйства "Октябрьское" Зонального района, в этом году удостоен краевой премии "За верность профессии". 30 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству.
"Также по итогам сезона мы отмечаем достижения и высокие результаты аграриев по всему краю. Среди отличившихся, например, тракторист-машинист сельскохозпроизводства "Рассия" из Новичихинского района Антон Кожевников, механизатор Алексей Колесник, который работает в фермерском хозяйстве Владимира Григоренко в Ключевском районе, тракторист-машинист СПК "Григорьевка" Табунского района Дмитрий Мостипак", - отметил губернатор.
Кроме того, краевой премии в области садоводства Иды Павловны Калининой удостоен Иван Пучкин, бывший ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и генетики плодовых культур научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Его научные исследования были направлены на создание сортов груши и сливы, которые можно выращивать в условиях Западной Сибири.
Мед - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
Вчера, 11:24
 
