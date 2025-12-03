Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Труженики полей, благодаря которым достигнуты рекордные урожаи, награждены новыми автомобилями в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"На этой неделе мы чествуем наших тружеников полей, благодаря которым наши поля дают рекордные урожаи. В этом году по прогнозу — 10 миллион тонн зерна и маслосемян, это соответствует, например, более полутора сотням тысяч вагонов. Среди победителей краевого трудового соревнования, например, Валентина Садилова, которая работает оператором машинного доения на агрофирме "Нива" в Зональном районе", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.

Губернатор рассказал, что благодаря труду Садиловой было произведено 729 тонн молока. По традиции, помимо диплома, победители получают в качестве награды автомобили. В этом году — Lada Niva Travel. Алексей Савельев, тракторист-машинист хозяйства "Октябрьское" Зонального района, в этом году удостоен краевой премии "За верность профессии". 30 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству.

"Также по итогам сезона мы отмечаем достижения и высокие результаты аграриев по всему краю. Среди отличившихся, например, тракторист-машинист сельскохозпроизводства "Рассия" из Новичихинского района Антон Кожевников, механизатор Алексей Колесник, который работает в фермерском хозяйстве Владимира Григоренко в Ключевском районе, тракторист-машинист СПК "Григорьевка" Табунского района Дмитрий Мостипак", - отметил губернатор.