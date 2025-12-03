https://ria.ru/20251203/avto-2059490465.html
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае - РИА Новости, 03.12.2025
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Труженики полей, благодаря которым достигнуты рекордные урожаи, награждены новыми автомобилями в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:06:00+03:00
2025-12-03T13:06:00+03:00
2025-12-03T13:06:00+03:00
алтайский край
алтайский край
новичихинский район
западная сибирь
виктор томенко
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/82/1547978226_0:0:2710:1524_1920x0_80_0_0_29447c26fac6f9988eacd4804793370d.jpg
https://ria.ru/20251203/kraj-2059452430.html
https://ria.ru/20251203/altay-2059452078.html
алтайский край
новичихинский район
западная сибирь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154797/82/1547978226_0:0:2710:2034_1920x0_80_0_0_6aab16ccd87a3250fc0843a9b889ad98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, новичихинский район, западная сибирь, виктор томенко, lada vesta
Алтайский край, Алтайский край, Новичихинский район, Западная Сибирь, Виктор Томенко, Lada Vesta
Труженики полей награждены новыми автомобилями в Алтайском крае
Томенко: труженики полей Алтайского края получили новые автомобили
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Труженики полей, благодаря которым достигнуты рекордные урожаи, награждены новыми автомобилями в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"На этой неделе мы чествуем наших тружеников полей, благодаря которым наши поля дают рекордные урожаи. В этом году по прогнозу — 10 миллион тонн зерна и маслосемян, это соответствует, например, более полутора сотням тысяч вагонов. Среди победителей краевого трудового соревнования, например, Валентина Садилова, которая работает оператором машинного доения на агрофирме "Нива" в Зональном районе", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.
Губернатор рассказал, что благодаря труду Садиловой было произведено 729 тонн молока. По традиции, помимо диплома, победители получают в качестве награды автомобили. В этом году — Lada Niva Travel. Алексей Савельев, тракторист-машинист хозяйства "Октябрьское" Зонального района, в этом году удостоен краевой премии "За верность профессии". 30 лет своей жизни он посвятил сельскому хозяйству.
"Также по итогам сезона мы отмечаем достижения и высокие результаты аграриев по всему краю. Среди отличившихся, например, тракторист-машинист сельскохозпроизводства "Рассия" из Новичихинского района Антон Кожевников, механизатор Алексей Колесник, который работает в фермерском хозяйстве Владимира Григоренко в Ключевском районе, тракторист-машинист СПК "Григорьевка" Табунского района Дмитрий Мостипак", - отметил губернатор.
Кроме того, краевой премии в области садоводства Иды Павловны Калининой удостоен Иван Пучкин, бывший ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и генетики плодовых культур научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Его научные исследования были направлены на создание сортов груши и сливы, которые можно выращивать в условиях Западной Сибири.