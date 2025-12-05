Томенко: Алтайский край - магнит для туристов из других регионов и стран

Алтайский край остается магнитом для туристов из других регионов и стран, по итогам этого года турпоток ожидается в районе 2,4 миллиона человек, рассказал губернатор Виктор Томенко. Глава региона отметил, что в последние годы в крае идет большая работа по созданию качественной инфраструктуры для путешественников, в регионе строят современные отели и турбазы, готовится к открытию новый терминал аэропорта Барнаула, а также с нуля возводится новый курорт – "Белокуриха горная". Об этом, а также о туристических налогах, развитии сельского хозяйства и всероссийском праздновании столетнего юбилея Василия Шукшина – в интервью РИА Новости. Беседовала Анастасия Хлыновская.

- Виктор Петрович, завершается 2025 год, какой турпоток ожидается в Алтайский край по его итогам?

- Алтайский край был и остается магнитом для многих людей, которые приезжают к нам из других регионов и стран, очень важно, что многие становятся постоянными гостями, возвращаются снова и снова. Каждый наш гость находит себе отдых по душе, возможности для оздоровления, путешествий, волнительных запоминающихся впечатлений. Ландшафтное разнообразие Алтая, наличие лечебных факторов, целебная сила природы – это уникальная особенность нашего региона по сравнению со многими другими. К природным красотам и богатствам, которыми Алтай щедро одарен, в последние годы удается добавлять качественную современную инфраструктуру.

Привычным для Алтайского края является показатель более 2 миллионов человек, приезжающих с туристическими целями. Источником этих данных является ведомственная статистика. В 2024 году показатель туристско-экскурсионного потока в крае достиг 2,4 миллиона человек. Наблюдаемый спрос на отдых в регионе позволяет полагать, что 2025 год станет для туротрасли столь же успешным, как и предыдущий.

- Чем летний сезон этого года на Алтае отличался от других, что нового предлагали туристам?

- В текущем году, по оперативным данным, в крае на 5% вырос спрос на услуги коллективных средств размещения. То есть все больше людей приезжают на отдых в комфортабельных условиях – в гостиницах или учреждениях подобного типа. В связи с ростом спроса на отдых правительством Алтайского края ведется работа по созданию и развитию туристской инфраструктуры, в том числе формируются условия для строительства современных туркомплексов, открытия новых объектов показа, разработки новых туристских программ и маршрутов. Также идет развитие сопутствующей инфраструктуры: предприниматели, работающие в сфере туриндустрии, постоянно ведут работу по расширению спектра предоставляемых услуг и по повышению их качества.

Я бы отметил, что в текущем году – с учетом растущего спроса у отдыхающих - разработан автомобильный туристический маршрут "Чуйский тракт: на авто по Алтайскому краю". Кроме того, адаптирован для путешествий на автомобиле национальный туристический маршрут "Здравствуй, Алтай!". Общая протяженность этих маршрутов составляет более 850 километров, они дают возможность посетить основные достопримечательности Алтайского края, расположенные в предгорной местности.

Ежегодно обновляется и становится более разнообразной программа событийных мероприятий, к уже известным фестивалям - таким как "Цветение маральника", "День России на Бирюзовой Катуни", "Шукшинские дни на Алтае", "Рождественские чтения" мы дополнительно реализуем новые интересные проекты, которые должны стать новыми точками притяжения для наших гостей. В ближайшие годы с учетом дальнейшего роста интереса к отдыху на Алтае продолжим развивать программу событийных мероприятий.

- В крае завершается строительство нового терминала аэропорта. Расскажите, что уже сделано в рамках обустройства этого объекта, когда он примет первых пассажиров?

- Вот уже несколько лет в Алтайском крае сохраняется тенденция увеличения потока авиапассажиров. В 2024 году аэропорт Барнаула отправил и принял больше 780 тысяч человек, в 2018 году показатель был 500 тысяч человек. В 2025 году из столицы Алтайского края выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Читу, Сургут, Улан-Удэ.

В связи с ростом спроса на авиаперевозки выросла и нагрузка на существующий аэровокзал, который был построен в 1967 году. Модернизация проводилась в 2008 году, но комплекс все равно устарел. Современные пассажиры предъявляют уже более высокие требования к качеству и комфортности обслуживания. Поэтому правительством Алтайского края в марте 2022 года было заключено соглашение с холдингом "Новапорт" по развитию аэропортового комплекса города Барнаула. Был разработан соответствующий инвестиционный проект стоимостью более 7 миллиардов рублей.

По заключенному инвестиционному соглашению прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула планируется в начале 2026 года. Площадь нового аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час. В будущем обновленный транспортный узел сможет справиться с более высоким пассажиропотоком, который уже через несколько лет прогнозируется на уровне более миллиона человек.

В настоящее время, по оценке специалистов, общий процент готовности нового терминала составляет порядка 80%. В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей. Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест.

- На Алтае создают новый курорт – "Белокуриха горная". Как скоро он сможет начать работу в полную силу? В чем особенности и преимущества этого курорта на ваш взгляд?

- Решение о создании нового курорта "Белокуриха горная" связано с продолжающимся ростом интереса к лечебно-оздоровительному туризму. Вот уже много лет спрос на услуги санаториев Алтайского края остается высоким, действующие здравницы работают с большими нагрузками. Площадка нового горного курорта находится в 10 километрах от Белокурихи, рядом с Искровским месторождением радона. За счет масштабной государственной поддержки в течение нескольких лет в сложной горной местности была создана вся необходимая обеспечивающая инфраструктура. Важная особенность "Белокурихи горной" - ее близость к природному парку "Предгорье Алтая", в котором имеются большие возможности для развития экологического туризма.

В настоящее время на "Белокурихе горной" уже функционирует гостиничный комплекс "Олимп парк" с термальным комплексом и инфраструктурой для делового туризма (с начала 2025 года "Олимп парк" посетило 3600 гостей). Приезжающие на территорию горного курорта туристы посещают экскурсионные объекты, кафе и рестораны, пользуются услугами горнолыжного и лыжно-биатлонного комплексов. Продолжается реализация инвестпроекта по строительству горнолыжного курорта Altay restart – в нем уже открыт ресторан, готовится к запуску отель повышенной комфортности на 76 номеров. Благодаря сотрудничеству правительства Алтайского края с АО "Корпорация Туризм.РФ" проводится комплексное развитие курорта "Белокуриха горная", разработан мастер-план для реализации инвестиционных лотов. Количество мест для инвесторов ограничено: предполагается создание шести объектов размещения с лечебными центрами, акватермальными комплексами, ресторанами, эко-парками. Общий номерной фонд составит более 1100 номеров. При реализации всех запланированных проектов к 2030 году турпоток на "Белокуриху горную" может достичь 210 тысяч человек в год.

- Виктор Петрович, Алтайский край участвовал в эксперименте по взиманию курортного сбора, каковы его итоги для региона?

- Эксперимент по взиманию курортного сбора проводился в нескольких регионах России, в том числе и в Алтайском крае. Решение о начале реализации пилотного проекта было принято в 2017 году на федеральном уровне – Государственной думой был принят соответствующий закон в связи с тем, что на самых популярных в стране туристических направлениях ощущался дефицит финансирования на содержание и развитие туристической инфраструктуры. В период с 2018 по 2024 годы в Алтайском крае участником пилотного проекта стал город-курорт Белокуриха. Эксперимент по взиманию курортного сбора завершился с хорошим результатом, на развитие курортной инфраструктуры за пять лет было привлечено более 280 миллионов рублей. За счет собранных средств были выполнены работы по развитию туристической инфраструктуры, в том числе проведено благоустройство общественных пространств города-курорта. Это в целом благоприятно отразилось на привлекательности Белокурихи, способствовало увеличению туристического потока - с 200 тысяч человек в 2018 году до 306 тысяч отдыхающих в 2024 году.

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко © Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

- Теперь вместо сбора взимается туристический налог, на ваш взгляд, что эффективнее работает для экономики региона – налоги или сбор?

- Действительно, с 2025 года вместо взимания курортного сбора используется другой механизм - туристический налог. Законодательством установлено, что решение о введении нового налога принимается на уровне муниципальных образований, всего в Алтайском крае этот налог ввели в 181 населенном пункте. По имеющейся на данный момент информации, туристический налог является эффективным инструментом пополнения бюджета муниципалитетов, что позволяет им направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

- В мае был создан оргкомитет по всероссийскому празднованию столетия писателя Василия Шукшина, которое будет отмечаться в 2029 году. Вас утвердили заместителем председателя оргкомитета. Есть уже понимание, каким будет празднование?

- Решение о праздновании 100-летнего юбилея уроженца Алтайского края Василия Макаровича Шукшина принималось на самом высоком государственном уровне. Соответствующий указ президент Российской Федерации подписал в декабре 2024 года. Такое решение руководства страны – это знак того, что писатель, режиссер и актер является особо значимой фигурой для отечественной культуры. Это признание вклада Василия Макаровича Шукшина в культурное наследие России.

В соответствии с указом президента страны организационный комитет по подготовке этой значимой даты создан на федеральном уровне, а возглавила его министр культуры России Ольга Борисовна Любимова. Первое заседание оргкомитета состоялось в сентябре текущего года, в нем приняли участие представители правительства РФ, Минкультуры России и Минцифры России. Особенно важно, что к работе подключились Народный артист СССР Владимир Викторович Васильев, руководители Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Литературного института имени А.М. Горького.

В составе оргкомитета от Алтайского края вместе со мной работает министр культуры региона Елена Евгеньевна Безрукова.

- Чем юбилейные мероприятия будут отличаться от традиционных Шукшинских дней на Алтае?

- Конечно же, проводится масштабная работа, уже определена концепция всероссийского празднования 100-летия Василия Макаровича Шукшина. Сформирован единый федеральный план мероприятий, которые будут проводиться в период с 2026 по 2029 годы. Не только в Алтайском крае, но и Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, в станицах Вешенской и Клетской - всего запланировано около 70 мероприятий, в том числе за рубежом. Юбилей Шукшина станет общенациональным и международным событием, позволит нам рассказать далеко за пределами Алтайского края о наследии нашего великого земляка.

Крупные выставочные проекты в федеральных музеях и в Российской государственной библиотеке. Гастроли по городам России симфонического оркестра Алтайской филармонии с сюитой "Мастер". Всероссийский театральный фестиваль "Здравствуйте, люди!" в Барнауле. Научные форумы в Москве и Барнауле с участием представителей ведущих российских институтов. Издательские проекты, в том числе подготовка нового собрания сочинений Шукшина в трех томах и книги воспоминаний современников.

К юбилею планируем в Сростках создать новый музейный объект – "Усадьба крестьянского быта начала ХХ века", а также установить памятник матери Шукшина, Марии Сергеевне Куксиной.

Мы рассчитываем, что юбилей Василия Макаровича поможет представить его творчество по-новому и подтвердить, что его идеи важны и современны для России.

- Алтайский край традиционно в лидерах по производству круп, зерна, животноводческой продукции. Каковы итоги аграрного сезона в этом году?

- Сезон массовых работ в растениеводстве завершен, поэтому в настоящее время идет подведение итогов. В Алтайском крае в этом году уборочная площадь всех сельхозкультур превысила 5,2 миллиона гектаров. В структуре посевов – около 2,8 миллиона гектаров – зерновых и зернобобовых культур, а также почти 2 миллиона гектаров – масличных. Хозяйства оптимизировали объемы сева зерновых (в 2024 году было более 3 миллиона гектаров), переведя эти площади под более востребованные на рынке масличные.

Аграрии не только Алтайского края, но и практически всех сибирских регионов столкнулись с очень сложными погодными условиями в период уборочной кампании. Несмотря на климатические трудности, собран достойный урожай – во многом благодаря технологичности хозяйств, профессионализму и слаженной работе полеводов. По имеющейся оценке, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет более 6,6 миллиона тонн. В этом сезоне практически все сельхозкультуры продемонстрировали рост урожайности. По оперативным данным, регион достиг исторического максимума по показателю урожайности зерновых и зернобобовых культур – 24 центнера с гектара, а урожайность пшеницы составила рекордные 28 центнера с гектара. В масштабах страны край занял четвертое место по валовому сбору зерновых и зерно-бобовых культур, второе место – по рапсу, третью позицию – по производству подсолнечника и соевых бобов.

Алтайский край – единственный в Сибири регион, где выращивают и перерабатывают сахарную свеклу. Объем ее производства в свекловодческом сезоне 2025 года составил 1 миллион 440 тысяч тонн при росте урожайности до 605 центнера с гектара, для сравнения: в прошлом году было собрано 1 миллион 311 тысяч тонн, урожайность тогда была 535 центнера с гектара. Полученного объема достаточно, чтобы обеспечить полную загрузку перерабатывающего завода в Павловском районе Алтайского края.

Отдельного внимания заслуживают масличные культуры, в последние годы площади их сева прирастают, хозяйства оттачивают технологии их возделывания, тем самым добиваются роста объема производства маслосемян. В этом году общий сбор масличных культур составит порядка 3,5 миллиона тонн (в прошлом году - 2,5 миллиона тонн). По итогам 2025 года просматриваются рекордные объемы производства не только подсолнечника, но и рапса, сои, льна масличного.

Предприятия АПК Алтайского края улучшили свои же, достигнутые в прошлом году, рекордные показатели урожайности и валового производства продукции растениеводства. Урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур достиг практически 10 миллионов тонн. Уже сейчас главная задача для аграриев - определить стратегию следующей полевой кампании, обозначить структуру посевных площадей, сформировать фонд семян, материально-технических ресурсов.

- Виктор Петрович, а как вы могли бы оценить текущий уровень развития животноводства в крае? И можно ли рассказать о задачах развития отрасли, ее будущем?

- В животноводстве объем производства продукции растет в общественном секторе. То есть у тех хозяйствующих субъектов, которые системно занимаются развитием производственной базы, внедрением новых технологий и повышением квалификации сотрудников, привлекают для этого инвестиции и получают поддержку государства. В таких животноводческих предприятиях по итогам девяти месяцев 2025 года объем производства молока увеличился почти на 7,6 тысячи тонн относительно уровня прошлого года, достигнув отметки в 517 тысяч тонн. За указанный период вырос и объем производства мяса крупного рогатого скота и птицы – всего получено около 135 тысяч тонн продукции, что на 5,5 тысячи тонн больше показателя предыдущего года.

Алтайский край уже вносит существенный вклад в решение задач, поставленных президентом Российской Федерации, об увеличении к 2030 году объемов производства продукции АПК не менее чем на 25%, а объема экспорта такой продукции не менее чем в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года. Правительство Алтайского края продолжает создавать условия для повышения эффективности аграрного сектора. Государственная поддержка оказывается при реализации в животноводстве масштабных инвестиционных проектов – как по созданию новых производств, так и по модернизации существующих.

За предыдущие несколько лет в крае успешно реализовано несколько крупных проектов. Компания "РумелкоАгро" ввела в работу агрокомплекс в селе Яново Заринского района. Группой "Черкизово" продолжается реализация проекта по развитию птицеводческого кластера "Алтайский бройлер" в Зональном районе и городе Бийске. Ведется строительство предприятия "Индейка Алтая" в Целинном районе. На этапе строительства находится еще несколько крупных животноводческих комплексов, общий объем планируемых инвестиций более 40 миллиардов рублей.