Рейтинг@Mail.ru
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
15:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/svo-2056345608.html
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае
Власти Алтайского края направили на поддержку участников спецоперации и их семей более 16 миллиардов рублей, расходы по этому направлению будут увеличены,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:46:00+03:00
2025-11-20T15:46:00+03:00
алтайский край
алтайский край
белокуриха
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg
https://ria.ru/20251118/forum-2055655425.html
https://ria.ru/20251107/stroitelstvo-2053465254.html
алтайский край
белокуриха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_dd148f37749cc08c0998225ad4b7a6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, белокуриха, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Белокуриха, Виктор Томенко
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае

Томенко: Алтайский край направил 16 млрд рублей на поддержку участников СВО

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края направили на поддержку участников спецоперации и их семей более 16 миллиардов рублей, расходы по этому направлению будут увеличены, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"С начала специальной военной операции мы направили непосредственно на поддержку наших военнослужащих, членов их семей уже больше 16 миллиардов рублей. И тенденция к увеличению объема этих расходов, она есть, уже мы просматриваем планы следующего года. Значит, расходы будут только увеличиваться", - отметил Томенко.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае
18 ноября, 10:32
Он рассказал, что в крае принято более 30 мер поддержки военнослужащих и их семей. Также действуют 35 федеральных мер. Кроме того, в фокусе внимания - забота о детях участников СВО, в частности, предоставление бесплатного горячего питания для школьников.
"Конечно, мы поддерживаем наших раненых. Мы когда-то приняли это решение… по 500 тысяч рублей каждому, кто у нас ранен из наших земляков, мы такую помощь оказываем", - отметил губернатор.
Также Томенко рассказал, что ежегодно санатории Алтайского края предоставляют 300 путевок членам семей участников СВО. Он поблагодарил руководство и коллективы здравниц Белокурихи за такую поддержку.
Дорога - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Строительство крупнейшей в Алтайском крае транспортной развязки завершено
7 ноября, 15:36
 
Алтайский крайАлтайский крайБелокурихаВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала