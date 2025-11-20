https://ria.ru/20251120/svo-2056345608.html
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края направили на поддержку участников спецоперации и их семей более 16 миллиардов рублей, расходы по этому направлению будут увеличены, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"С начала специальной военной операции мы направили непосредственно на поддержку наших военнослужащих, членов их семей уже больше 16 миллиардов рублей. И тенденция к увеличению объема этих расходов, она есть, уже мы просматриваем планы следующего года. Значит, расходы будут только увеличиваться", - отметил Томенко.
Он рассказал, что в крае принято более 30 мер поддержки военнослужащих и их семей. Также действуют 35 федеральных мер. Кроме того, в фокусе внимания - забота о детях участников СВО, в частности, предоставление бесплатного горячего питания для школьников.
"Конечно, мы поддерживаем наших раненых. Мы когда-то приняли это решение… по 500 тысяч рублей каждому, кто у нас ранен из наших земляков, мы такую помощь оказываем", - отметил губернатор.
Также Томенко рассказал, что ежегодно санатории Алтайского края предоставляют 300 путевок членам семей участников СВО. Он поблагодарил руководство и коллективы здравниц Белокурихи за такую поддержку.