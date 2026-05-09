В Барнауле прогремел салют в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Барнауле и других городах Алтайского края прошли праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Отечественной войны.
- В городах и районах края в очном формате прошло шествие «Бессмертного полка».
- Празднование Дня Победы завершилось салютами в городах и районах Алтайского края, в том числе в Барнауле.
БАРНАУЛ, 9 мая – РИА Новости. Празднование Дня Победы завершилось в Барнауле салютом, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, 9 мая, во всех городах и районах Алтайского края проходят праздничные торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Отечественной войны. Десятки тысяч людей приняли участие в памятных мероприятиях в столице региона - Барнауле", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
В городах и районах края в очном формате прошло шествие "Бессмертного полка".
"В едином строю, семьями, люди несли в "Бессмертном полку" портреты своих отцов, дедов и прадедов - Поколения Победителей. В колонне можно было встретить и поколение современных защитников Отечества", - подчеркивают в пресс-службе.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уделил особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на трибунах. Именно им салютовали парадные расчеты, шествовавшие маршем в колоннах Барнаульского гарнизона, а также обращались с приветствием многие участники "Бессмертного полка".
"Это жители блокадного Ленинграда Валентина Григорьевна Комякова, Наталья Сергеевна Лужецкая, Виктор Иванович Мостаков, Галина Евтихиевна Ножкина, Людмила Петровна Чуличкина, Тамара Андреевна Ивлева , Валентина Сергеевна Полякова, Светлана Васильевна Благодатская, Светлана Михайловна Ерыгина и бывший несовершеннолетний узник фашистского концлагеря Владимир Федорович Реченский", - подчеркнули в правительстве.
Завершилось празднование салютами в городах и районах края, в том числе в Барнауле.
