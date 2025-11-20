https://ria.ru/20251120/svo-2056346136.html
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая - РИА Новости, 20.11.2025
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Инициативные группы, помогающие участникам спецоперации, есть в каждом населенном пункте Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:48:00+03:00
2025-11-20T15:48:00+03:00
2025-11-20T15:48:00+03:00
надежные люди
общество
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251119/svo-2056064902.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край, виктор томенко
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Виктор Томенко
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
В каждом населенном пункте Алтая инициативные группы помогают участникам СВО
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Инициативные группы, помогающие участникам спецоперации, есть в каждом населенном пункте Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"В каждом муниципалитете, практически в каждом населённом пункте сегодня есть какая-то инициативная группа (помогающая участникам СВО - ред). Это общественники, люди старшего поколения, школьники, которые делают свечи, окопные печи, пишут письма, собирают гуманитарную помощь", - подчеркнул Томенко.
Губернатор также поблагодарил предпринимателей, которые участвуют в формировании гуманитарной помощи на фронт и помогают с отправкой грузов. Он рассказал, что краевые власти со своей стороны оказывают этой деятельности организационную и финансовую поддержку, включая помощь в транспортировке собранной помощи.
Томенко заверил, что работа по поддержке участников СВО и их семей будет продолжена и станет только масштабнее.