Рейтинг@Mail.ru
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:48 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/svo-2056346136.html
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая - РИА Новости, 20.11.2025
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая
Инициативные группы, помогающие участникам спецоперации, есть в каждом населенном пункте Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:48:00+03:00
2025-11-20T15:48:00+03:00
надежные люди
общество
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251119/svo-2056064902.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алтайский край, виктор томенко
Надежные люди, Общество, Алтайский край, Виктор Томенко
Люди, помогающие участникам СВО, есть в каждом населенном пункте Алтая

В каждом населенном пункте Алтая инициативные группы помогают участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Инициативные группы, помогающие участникам спецоперации, есть в каждом населенном пункте Алтайского края, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"В каждом муниципалитете, практически в каждом населённом пункте сегодня есть какая-то инициативная группа (помогающая участникам СВО - ред). Это общественники, люди старшего поколения, школьники, которые делают свечи, окопные печи, пишут письма, собирают гуманитарную помощь", - подчеркнул Томенко.
Губернатор также поблагодарил предпринимателей, которые участвуют в формировании гуманитарной помощи на фронт и помогают с отправкой грузов. Он рассказал, что краевые власти со своей стороны оказывают этой деятельности организационную и финансовую поддержку, включая помощь в транспортировке собранной помощи.
Томенко заверил, что работа по поддержке участников СВО и их семей будет продолжена и станет только масштабнее.
Новгородские предприниматели отправили стройматериалы в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Новгородские предприниматели отправили стройматериалы в зону СВО
19 ноября, 16:54
 
Надежные людиОбществоАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала