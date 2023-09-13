https://ria.ru/20230913/vybory-1896050421.html
Выборы главы Алтайского края признали состоявшимися
Выборы главы Алтайского края признали состоявшимися - РИА Новости, 13.09.2023
Выборы главы Алтайского края признали состоявшимися
Выборы губернатора Алтайского края, в которых победил с результатом 76,16% действующий глава региона Виктор Томенко, признаны состоявшимися, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:02
2023-09-13T11:02
2023-09-13T11:03
политика
алтайский край
виктор томенко
единый день голосования в россии — 2023
ирина акимова
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Алтайского края, в которых победил с результатом 76,16% действующий глава региона Виктор Томенко, признаны состоявшимися, сообщает пресс-служба крайизбиркома. "12 сентября состоялось 48-е заседание избирательной комиссии Алтайского края. В ходе заседания краевой избирательной комиссией был рассмотрен вопрос о результатах выборов губернатора Алтайского края. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на главу избиркома региона Ирину Акимову сообщалось, что в выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. "Избранным на должность губернатора Алтайского края признан Томенко Виктор Петрович, набравший 417 073 голоса избирателей, что составляет 76,16%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - отметила пресс-служба.
https://ria.ru/20230911/tomenko-1894491464.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, виктор томенко, единый день голосования в россии — 2023, ирина акимова
Политика, Алтайский край, Виктор Томенко, Единый день голосования в России — 2023, Ирина Акимова
Выборы главы Алтайского края признали состоявшимися
Избирком признал победу Томенко в выборах губернатора Алтайского края
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Алтайского края, в которых победил с результатом 76,16% действующий глава региона Виктор Томенко, признаны состоявшимися, сообщает пресс-служба крайизбиркома.
"12 сентября состоялось 48-е заседание избирательной комиссии Алтайского края. В ходе заседания краевой избирательной комиссией был рассмотрен вопрос о результатах выборов губернатора Алтайского края. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными", - говорится в сообщении.
Биография Виктора Томенко
Ранее со ссылкой на главу избиркома региона Ирину Акимову сообщалось, что в выборах приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона.
"Избранным на должность губернатора Алтайского края признан Томенко Виктор Петрович, набравший 417 073 голоса избирателей, что составляет 76,16%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - отметила пресс-служба.
Итоги выборов глав регионов России