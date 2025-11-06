БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Алтайский край готов кормить Россию, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе в этом году составил 5,8 миллиона тонн и значительно превысил потребности края, отметил глава региона Виктор Томенко.

"Наш Алтайский край сохраняет лидерство и показывает впечатляющие успехи во многих сферах сельского хозяйства. Чтобы обменяться опытом с другими регионами, обсудить тренды и возможные решения задач, которые сейчас стоят перед аграрным сектором, участвуем делегацией от нашего региона в Сибирской аграрной неделе", - написал Томенко в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче по значительному увеличению объемов производства сельхозпродукции, а также по росту экспорта.

"По решению полпреда в СФО Анатолия Серышева у нас в Сибири создана специальная рабочая группа, которая занимается вопросами научно-производственного обеспечения агропромышленного комплекса. Сегодня в рамках этой рабочей группы на Сибирской аграрной неделе подробно рассказал об обстановке в Алтайском крае в части развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Томенко рассказал о высокой урожайности в Алтайском крае - по предварительной оценке, валовый сбор зерновых и зернобобовых в этом сезоне составляет 5,8 миллиона тонн. Это значительно превышает внутреннюю потребность региона.

"Алтайские аграрии традиционно готовы кормить и свой край, и всю Россию, и направлять продукцию на экспорт. Объем вывезенных с начала года за пределы нашего региона зерновых и зернобобовых увеличился в пять раз по сравнению с тем же периодом 2024-го. Наше зерно востребовано, например, в Китае, в Казахстане, в Киргизии", - подчеркнул губернатор.

Томенко отметил, что для сельхозпроизводителей важны льготные условия при транспортировке урожая, льготное кредитование и лизинг.