Алтайский край готов кормить Россию
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
11:24 06.11.2025
Алтайский край готов кормить Россию
Алтайский край готов кормить Россию - РИА Новости, 06.11.2025
Алтайский край готов кормить Россию
Алтайский край готов кормить Россию, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе в этом году составил 5,8 миллиона тонн и значительно превысил... РИА Новости, 06.11.2025
Алтайский край готов кормить Россию

Валовый сбор зерновых культур в Алтайском крае составил 5,8 млн тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница. Архивное фото
БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Алтайский край готов кормить Россию, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе в этом году составил 5,8 миллиона тонн и значительно превысил потребности края, отметил глава региона Виктор Томенко.
"Наш Алтайский край сохраняет лидерство и показывает впечатляющие успехи во многих сферах сельского хозяйства. Чтобы обменяться опытом с другими регионами, обсудить тренды и возможные решения задач, которые сейчас стоят перед аграрным сектором, участвуем делегацией от нашего региона в Сибирской аграрной неделе", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче по значительному увеличению объемов производства сельхозпродукции, а также по росту экспорта.
"По решению полпреда в СФО Анатолия Серышева у нас в Сибири создана специальная рабочая группа, которая занимается вопросами научно-производственного обеспечения агропромышленного комплекса. Сегодня в рамках этой рабочей группы на Сибирской аграрной неделе подробно рассказал об обстановке в Алтайском крае в части развития сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Томенко рассказал о высокой урожайности в Алтайском крае - по предварительной оценке, валовый сбор зерновых и зернобобовых в этом сезоне составляет 5,8 миллиона тонн. Это значительно превышает внутреннюю потребность региона.
"Алтайские аграрии традиционно готовы кормить и свой край, и всю Россию, и направлять продукцию на экспорт. Объем вывезенных с начала года за пределы нашего региона зерновых и зернобобовых увеличился в пять раз по сравнению с тем же периодом 2024-го. Наше зерно востребовано, например, в Китае, в Казахстане, в Киргизии", - подчеркнул губернатор.
Томенко отметил, что для сельхозпроизводителей важны льготные условия при транспортировке урожая, льготное кредитование и лизинг.
"Мы благодарны Минсельхозу России за гибкий подход к формированию этого механизма. К примеру, в прошлом году наши аграрии на условиях федерального лизинга приобрели технику на сумму свыше 5 миллиардов рублей, что в два раза превысило объемы 2023 года. В текущем году парк сельхозтехники в крае обновлен на сумму более 3 миллиардов рублей. Также важно и сохранение объемов поддержки по так называемым "зерновым" субсидиям", - говорится в сообщении.
Алтайский край
 
 
Заголовок открываемого материала