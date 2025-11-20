https://ria.ru/20251120/urozhay-2056350287.html
Алтайский край побил рекорд прошлого года по урожаю зерновых и зернобобовых
Томенко: Алтай побил рекорд по урожаю зерновых и зернобобовых
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Алтайский край побил рекорд прошлого года по урожаю зерновых и зернобобовых культур, собрано уже почти 6,5 миллионов тонн в первоначальном весе, это почти на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор региона Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"Мы за прошлый год фиксировали рекордные цифры по итогам уборочной, а в этом году еще больше собрали. Ну, пока в весе первоначальном… шесть с половиной почти миллионов тонн зерновых, зернобобовых собрали… точнее 6,4 миллиона тонн, почти на 500 тысяч больше, чем факт… прошлого года", - рассказал губернатор.
Томенко отметил, что в этом году достойный урожай масличных культур. В прошлом году урожай составил 2 миллиона 300 тысяч тонн, в этом году аграрии идут к результату в 3,2 миллиона.
"(Собрали - ред.) больше полутора миллионов тонн подсолнечника… Больше 750 тысяч тонн сои, рапса 550 тысяч, льна масличного… 300 тысяч. Это все огромные цифры. И, конечно, мы можем только поблагодарить и гордиться нашими аграриями", - подчеркнул Томенко.
Губернатор рассказал, что миссия Алтая - накормить не только себя, но и другие регионы.
"Всю Сибирь кормим, и еще, значит, большую часть страны кормим. Больше 70, а по некоторым видам и 85% выпускаемой продукции - она уходит за пределы Алтайского края. Плюс решаем еще задачи экспортные… По сравнению с тем, что было в 2018-2019 годах, с тем объемом, что мы на экспорт отправили, мы почти утроили (результаты - ред.)", - рассказал глава региона.
Губернатор напомнил, что Минсельхоз РФ доверил региону ответственное мероприятие - в следующем году на Алтае пройдет Всероссийский день поля.