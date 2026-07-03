На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной женщине

Краткий пересказ от РИА ИИ Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине.

Операция прошла успешно, медики сохранили жизнь матери и ребенка.

В процессе пациентка была подключена к аппарату искусственного кровообращения на 86 минут.

БАРНАУЛ, 3 июл – РИА Новости. Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине, им удалось спасти две жизни, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Впервые в истории края врачи провели сложнейшую операцию на открытом сердце беременной пациентке. Она прошла успешно — наши медики сохранили две жизни!", - написал Томенко в своем канале на платформе " Макс ".

Губернатор рассказал, что жительницу Кулунды, которая сейчас на 23-й неделе беременности, мучали одышка, кашель, ощущение нехватки воздуха. После обследований врачи обнаружили подвижное образование в левом предсердии - миксому. Оно частично перекрывало и нарушало нормальную работу митрального клапана сердца. Из-за этого у пациентки были риски инсульта, острой ишемии органов.

« "Пациентку перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер. К изучению ее случая подключили лучших специалистов края. Кроме того, по видеосвязи медики получили консультации врачей федеральных учреждений — национальных медицинских исследовательских центров имени Кулакова и имени Алмазова", - отметил губернатор.

Глава региона рассказал, что операция длилась три с половиной часа. Ее провела команда кардиохирургов, анестезиологов и перфузиологов кардиологического диспансера при участии специалистов из перинатального центра "ДАР". Постоянно на связи были и врачи федеральных центров.