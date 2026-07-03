На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной женщине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине.
- Операция прошла успешно, медики сохранили жизнь матери и ребенка.
- В процессе пациентка была подключена к аппарату искусственного кровообращения на 86 минут.
БАРНАУЛ, 3 июл – РИА Новости. Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине, им удалось спасти две жизни, сообщил губернатор Виктор Томенко.
Губернатор рассказал, что жительницу Кулунды, которая сейчас на 23-й неделе беременности, мучали одышка, кашель, ощущение нехватки воздуха. После обследований врачи обнаружили подвижное образование в левом предсердии - миксому. Оно частично перекрывало и нарушало нормальную работу митрального клапана сердца. Из-за этого у пациентки были риски инсульта, острой ишемии органов.
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"Пациентку перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер. К изучению ее случая подключили лучших специалистов края. Кроме того, по видеосвязи медики получили консультации врачей федеральных учреждений — национальных медицинских исследовательских центров имени Кулакова и имени Алмазова", - отметил губернатор.
Глава региона рассказал, что операция длилась три с половиной часа. Ее провела команда кардиохирургов, анестезиологов и перфузиологов кардиологического диспансера при участии специалистов из перинатального центра "ДАР". Постоянно на связи были и врачи федеральных центров.
"В течение 86 минут пациентка была подключена к специальному аппарату искусственного кровообращения. Ее сердце в это время не билось, и кровоснабжение всех органов и систем осуществлялось именно через этот аппарат. Пациентке успешно удалили миксому. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений", - подчеркнул Томенко.