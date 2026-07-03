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На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной женщине - РИА Новости, 03.07.2026
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08:30 03.07.2026 (обновлено: 08:31 03.07.2026)
На Алтае впервые провели операцию на открытом сердце беременной женщине

Томенко: на Алтае врачи провели операцию на открытом сердце беременной женщине

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в операционной
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Медицинские сотрудники в операционной. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине.
  • Операция прошла успешно, медики сохранили жизнь матери и ребенка.
  • В процессе пациентка была подключена к аппарату искусственного кровообращения на 86 минут.
БАРНАУЛ, 3 июл – РИА Новости. Алтайские врачи впервые в истории края провели операцию на открытом сердце беременной женщине, им удалось спасти две жизни, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Впервые в истории края врачи провели сложнейшую операцию на открытом сердце беременной пациентке. Она прошла успешно — наши медики сохранили две жизни!", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".
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Губернатор рассказал, что жительницу Кулунды, которая сейчас на 23-й неделе беременности, мучали одышка, кашель, ощущение нехватки воздуха. После обследований врачи обнаружили подвижное образование в левом предсердии - миксому. Оно частично перекрывало и нарушало нормальную работу митрального клапана сердца. Из-за этого у пациентки были риски инсульта, острой ишемии органов.
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"Пациентку перевели в Алтайский краевой кардиологический диспансер. К изучению ее случая подключили лучших специалистов края. Кроме того, по видеосвязи медики получили консультации врачей федеральных учреждений — национальных медицинских исследовательских центров имени Кулакова и имени Алмазова", - отметил губернатор.
Глава региона рассказал, что операция длилась три с половиной часа. Ее провела команда кардиохирургов, анестезиологов и перфузиологов кардиологического диспансера при участии специалистов из перинатального центра "ДАР". Постоянно на связи были и врачи федеральных центров.
"В течение 86 минут пациентка была подключена к специальному аппарату искусственного кровообращения. Ее сердце в это время не билось, и кровоснабжение всех органов и систем осуществлялось именно через этот аппарат. Пациентке успешно удалили миксому. Операция и послеоперационный период прошли без осложнений", - подчеркнул Томенко.
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