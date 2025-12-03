Рейтинг@Mail.ru
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
11:24 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/altay-2059452078.html
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда - РИА Новости, 03.12.2025
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
Алтайский край впервые занял первое место в РФ по производству товарного мёда по итогам прошлого года, пчеловоды региона выпустили 5,5 тысячи тонн, сообщил... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:24:00+03:00
2025-12-03T11:24:00+03:00
алтайский край
алтайский край
россия
барнаул
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957372607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7140af8e8c5248fb637e8d3896d08d99.jpg
https://ria.ru/20251125/grant-2057460269.html
https://ria.ru/20251106/tomenko-2053151764.html
алтайский край
россия
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957372607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e1277ed2a9ac13a5419f562cd44d1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, россия, барнаул, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Барнаул, Виктор Томенко
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда

Томенко: Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда

© iStock.com / StefaNikolicМед
Мед - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© iStock.com / StefaNikolic
Мед. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Алтайский край впервые занял первое место в РФ по производству товарного мёда по итогам прошлого года, пчеловоды региона выпустили 5,5 тысячи тонн, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Наш Алтайский край — один лидеров по производству мёда в России, один из важных центров развития пчеловодства. В прошлом году мы впервые заняли первое место по производству товарного мёда, его объем достиг 5,5 тысячи тонн. Прямо сейчас в Барнауле мы принимаем всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум Алтай 2025", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей
25 ноября, 16:54
Губернатор поприветствовал участников форума, среди которых представители разных регионов России, а также производители из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.
"Больше 1000 образцов поступили на всероссийский конкурс "Лучший мёд России", который проходит в рамках "Апифорума". Больше трехсот — от пчеловодов из нашего Алтайского края. Пусть победит сильнейший, вкуснейший и полезнейший!" - отметил Томенко.
Всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум-2025" проходит в Барнауле на нескольких площадках, Так, торжественное открытие и ряд мероприятий состоялись в Алтайском государственном аграрном университете, а в "Титов-Арене" проходит выставка оборудования и технологий для пчеловодства и ярмарка продукции алтайских производителей.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Алтайский край готов кормить Россию
6 ноября, 11:24
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияБарнаулВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала