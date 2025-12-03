https://ria.ru/20251203/altay-2059452078.html
Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда
БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Алтайский край впервые занял первое место в РФ по производству товарного мёда по итогам прошлого года, пчеловоды региона выпустили 5,5 тысячи тонн, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Наш Алтайский край — один лидеров по производству мёда в России, один из важных центров развития пчеловодства. В прошлом году мы впервые заняли первое место по производству товарного мёда, его объем достиг 5,5 тысячи тонн. Прямо сейчас в Барнауле мы принимаем всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум Алтай 2025", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.
Губернатор поприветствовал участников форума, среди которых представители разных регионов России, а также производители из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.
"Больше 1000 образцов поступили на всероссийский конкурс "Лучший мёд России", который проходит в рамках "Апифорума". Больше трехсот — от пчеловодов из нашего Алтайского края. Пусть победит сильнейший, вкуснейший и полезнейший!" - отметил Томенко.
Всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум-2025" проходит в Барнауле на нескольких площадках, Так, торжественное открытие и ряд мероприятий состоялись в Алтайском государственном аграрном университете, а в "Титов-Арене" проходит выставка оборудования и технологий для пчеловодства и ярмарка продукции алтайских производителей.