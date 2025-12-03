Алтай занял первое место в России по производству товарного мёда

БАРНАУЛ, 3 дек - РИА Новости. Алтайский край впервые занял первое место в РФ по производству товарного мёда по итогам прошлого года, пчеловоды региона выпустили 5,5 тысячи тонн, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Наш Алтайский край — один лидеров по производству мёда в России, один из важных центров развития пчеловодства. В прошлом году мы впервые заняли первое место по производству товарного мёда, его объем достиг 5,5 тысячи тонн. Прямо сейчас в Барнауле мы принимаем всероссийский конгресс пчеловодов "Апифорум Алтай 2025", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.

Губернатор поприветствовал участников форума, среди которых представители разных регионов России, а также производители из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана.

"Больше 1000 образцов поступили на всероссийский конкурс "Лучший мёд России", который проходит в рамках "Апифорума". Больше трехсот — от пчеловодов из нашего Алтайского края. Пусть победит сильнейший, вкуснейший и полезнейший!" - отметил Томенко.