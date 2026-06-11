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Крупный гуманитарный груз отправили из Алтайского края участникам СВО - РИА Новости, 11.06.2026
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Надежные люди
 
12:32 11.06.2026
Крупный гуманитарный груз отправили из Алтайского края участникам СВО

Томенко: из Алтайского края отправили 14 фур с гумпомощью участникам СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Алтайского края отправили гуманитарный груз из 14 фур участникам спецоперации и мирным жителям.
  • Груз направлен в Курскую, Белгородскую, Брянскую области, а также в Запорожскую область, Луганскую и Донецкую народные республики.
БАРНАУЛ, 11 июн – РИА Новости. Крупный гуманитарный груз, состоящий из 14 фур, отправили из Алтайского края участникам спецоперации и мирным жителям перед Днем России, сообщил глава региона Виктор Томенко.
"Сегодня в преддверии Дня России вместе с президентской партией "Единая Россия" отправили еще 14 фур с гуманитарной помощью для наших военнослужащих и мирных жителей Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".
Он рассказал, что во всех муниципалитетах Алтайского края волонтеры и неравнодушные люди вносят свой вклад в поддержку участников СВО. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то делает сухие души, готовит антисептики.
"И сегодняшняя отправка гуманитарного груза — достаточно крупная — еще одно подтверждение нашего единства, сплоченности всего нашего общества", - подчеркнул Томенко.
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Надежные людиАлтайский крайРоссияЗапорожская областьВиктор Томенко
 
 
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