Крупный гуманитарный груз отправили из Алтайского края участникам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Из Алтайского края отправили гуманитарный груз из 14 фур участникам спецоперации и мирным жителям.

Груз направлен в Курскую, Белгородскую, Брянскую области, а также в Запорожскую область, Луганскую и Донецкую народные республики.

БАРНАУЛ, 11 июн – РИА Новости. Крупный гуманитарный груз, состоящий из 14 фур, отправили из Алтайского края участникам спецоперации и мирным жителям перед Днем России, сообщил глава региона Виктор Томенко.

"Сегодня в преддверии Дня России вместе с президентской партией "Единая Россия" отправили еще 14 фур с гуманитарной помощью для наших военнослужащих и мирных жителей Курской, Белгородской, Брянской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".

Он рассказал, что во всех муниципалитетах Алтайского края волонтеры и неравнодушные люди вносят свой вклад в поддержку участников СВО. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то делает сухие души, готовит антисептики.