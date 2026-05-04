Фестиваль малых производств "А, это алтайское?!" пройдет в Барнауле 23 мая

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Фестиваль малых производств "А, это алтайское?!", приуроченный ко Дню российского предпринимательства, пройдет в Барнауле 23 мая в парке "Изумрудный", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он отметил, что в прошлом году фестиваль собрал 140 малых компаний со всего края.

"Ярмарка с большим выбором сыров, чая, мясной и другой продукции, фудкорт, выставка-продажа одежды и украшений от алтайских дизайнеров, фотозоны, живая музыка, развлечения для детей и взрослых - на таком фестивале можно отлично провести выходной в компании родных и близких", - написал Томенко в своем канале в мессенджере "Макс".

По его словам, мероприятие проводится под эгидой Минпромторга РФ, который для поддержки малого и среднего бизнеса в регионах организовал мероприятия под единым федеральным брендом "Всероссийская ярмарка".

На фестивале будет представлено несколько тематических локаций: ярмарка малых производств, Всероссийский фестиваль русской кухни, кулинарный поединок среди шеф-поваров. Кроме того, для посетителей будет представлена выставка-продажа коллекций одежды и украшений, а также товаров от региональных брендов.

Для детей и взрослых подготовлена специальная площадка с развлекательными, образовательными и познавательными мероприятиями.