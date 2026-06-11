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Из Алтайского края отправили более 200 гумконвоев с начала спецоперации - РИА Новости, 11.06.2026
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Надежные люди
 
12:11 11.06.2026
Из Алтайского края отправили более 200 гумконвоев с начала спецоперации

Томенко: более 200 гумконвоев отправили из Алтая с начала спецоперации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Алтайского края отправили более 200 гуманитарных конвоев в зону СВО при поддержке правительства региона.
БАРНАУЛ, 11 июн – РИА Новости. Более 200 гуманитарных конвоев со всем необходимым отправили из Алтайского края с начала спецоперации при поддержке правительства региона, сообщил глава региона Виктор Томенко.
"Больше 200 гуманитарных конвоев со всем необходимым для наших бойцов, наших ребят, которые находятся в зоне СВО, для поддержки тех, кто живет в ЛНР, ДНР, на приграничных территориях, отправили из нашего Алтайского края за все время проведения специальной военной операции только с поддержкой правительства региона", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что общий объем с учетом отправки из муниципалитетов, от общественных и волонтерских организаций не поддается счету.
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