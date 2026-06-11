Из Алтайского края отправили более 200 гумконвоев с начала спецоперации

БАРНАУЛ, 11 июн – РИА Новости. Более 200 гуманитарных конвоев со всем необходимым отправили из Алтайского края с начала спецоперации при поддержке правительства региона, сообщил глава региона Виктор Томенко.

"Больше 200 гуманитарных конвоев со всем необходимым для наших бойцов, наших ребят, которые находятся в зоне СВО, для поддержки тех, кто живет в ЛНР, ДНР, на приграничных территориях, отправили из нашего Алтайского края за все время проведения специальной военной операции только с поддержкой правительства региона", - написал Томенко в своем канале на платформе "Макс".