В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей

БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Восемьдесят миллионов рублей направили на гранты для малого бизнеса в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"За три года в Алтайском крае 80 миллионов рублей направили на гранты для сферы малого бизнеса. Финансовую поддержку за этот период получили 85 грантов. Благодаря этому инструменту предприниматели региона реализовали проекты общей стоимостью больше 126 миллионов рублей в 35 муниципальных образованиях Алтайского края", - написал Томенко в своем канале в Мax.

Он отметил, что такая мера поддержки действует в Алтайском крае уже несколько лет. Получить ее могут предприниматели, которые реализуют проекты в приоритетных сферах экономики. В частности, к получателям относятся предприятия, которые работают в сёлах, а также проекты, в рамках которых производят детские товары, бизнес-инициативы в сфере ремесленничества.

"В 2025 году гранты получили 20 предпринимателей из Барнаула, Бийска, Михайловского, Хабарского и других районов. Они реализуют бизнес-проекты в разных сферах от торговли до народных художественных промыслов, от переработки и консервирования мяса до производства медицинских инструментов и оборудования. Также есть те, кто выпускает чай и кофе, молочную продукцию, хлеб и кондитерские изделия", – сообщил глава региона.

Так, 1,8 миллиона рублей получило потребительское общество "Кристалл" из Егорьевского района. Оно является получателем поддержки уже не первый год. В этот раз средства гранта планируют направить на модернизацию хлебокомбината: приобретение электропечи взамен угольной печи. Это позволит сократить затраты, увеличить объем выпускаемой продукции и расширить производство.

Благодаря поддержке грантов развивается предприятие Сергея Шлегеля из села Петропавловское. Из цеха, который он приобрел как наследие советского предприятия, оно превратилось в современное предприятие, специализирующееся на выпуске широкого ассортимента натуральных мясных продуктов.

Продукция завода успешно реализуется не только в родном Петропавловском и близлежащем Солонешенском районе, но и в крупных городах Алтайского края — Бийске и Барнауле, а также соседних регионах, включая Новосибирск и Новокузнецк. Кроме того, предприниматель открыл собственные фирменные магазины в райцентре Петропавловское и Солонешенском районе.

Среди тех, кто обратился за грантом впервые, - индивидуальный предприниматель Геннадий Иванович Журба из Косихинского района. Он реализует проект по приобретению убойного пункта общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что это будет единственная бойня в Косихинском районе, которая будет сотрудничать с населением.

Поддержку получила и компания "Новый мир", которая производит питьевую воду под маркой "Салаир". Ее продукция широко известна уже за пределами Алтайского края.