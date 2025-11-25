Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
16:54 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/grant-2057460269.html
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей - РИА Новости, 25.11.2025
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей
Восемьдесят миллионов рублей направили на гранты для малого бизнеса в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:54:00+03:00
2025-11-25T16:54:00+03:00
алтайский край
алтайский край
барнаул
бийск
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55962ec399a512913ce79abcf5b2e939.jpg
https://ria.ru/20251121/mashiny-2056669422.html
https://ria.ru/20251124/pasport-2057115202.html
алтайский край
барнаул
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894490235_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_dd148f37749cc08c0998225ad4b7a6a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, барнаул, бийск, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Бийск, Виктор Томенко
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей

В Алтайском крае на поддержку малого бизнеса направили 80 млн рублей

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Восемьдесят миллионов рублей направили на гранты для малого бизнеса в Алтайском крае, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"За три года в Алтайском крае 80 миллионов рублей направили на гранты для сферы малого бизнеса. Финансовую поддержку за этот период получили 85 грантов. Благодаря этому инструменту предприниматели региона реализовали проекты общей стоимостью больше 126 миллионов рублей в 35 муниципальных образованиях Алтайского края", - написал Томенко в своем канале в Мax.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет
21 ноября, 17:34
Он отметил, что такая мера поддержки действует в Алтайском крае уже несколько лет. Получить ее могут предприниматели, которые реализуют проекты в приоритетных сферах экономики. В частности, к получателям относятся предприятия, которые работают в сёлах, а также проекты, в рамках которых производят детские товары, бизнес-инициативы в сфере ремесленничества.
"В 2025 году гранты получили 20 предпринимателей из Барнаула, Бийска, Михайловского, Хабарского и других районов. Они реализуют бизнес-проекты в разных сферах от торговли до народных художественных промыслов, от переработки и консервирования мяса до производства медицинских инструментов и оборудования. Также есть те, кто выпускает чай и кофе, молочную продукцию, хлеб и кондитерские изделия", – сообщил глава региона.
Так, 1,8 миллиона рублей получило потребительское общество "Кристалл" из Егорьевского района. Оно является получателем поддержки уже не первый год. В этот раз средства гранта планируют направить на модернизацию хлебокомбината: приобретение электропечи взамен угольной печи. Это позволит сократить затраты, увеличить объем выпускаемой продукции и расширить производство.
Благодаря поддержке грантов развивается предприятие Сергея Шлегеля из села Петропавловское. Из цеха, который он приобрел как наследие советского предприятия, оно превратилось в современное предприятие, специализирующееся на выпуске широкого ассортимента натуральных мясных продуктов.
Продукция завода успешно реализуется не только в родном Петропавловском и близлежащем Солонешенском районе, но и в крупных городах Алтайского края — Бийске и Барнауле, а также соседних регионах, включая Новосибирск и Новокузнецк. Кроме того, предприниматель открыл собственные фирменные магазины в райцентре Петропавловское и Солонешенском районе.
Среди тех, кто обратился за грантом впервые, - индивидуальный предприниматель Геннадий Иванович Журба из Косихинского района. Он реализует проект по приобретению убойного пункта общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Отмечается, что это будет единственная бойня в Косихинском районе, которая будет сотрудничать с населением.
Поддержку получила и компания "Новый мир", которая производит питьевую воду под маркой "Салаир". Ее продукция широко известна уже за пределами Алтайского края.
"Значение бизнеса для села сложно переоценить, ведь благодаря ежедневному труду наших сельских предпринимателей и их коллективов жители даже самых отдаленных сел получают необходимые товары и услуги. В рамках формирования бюджета дал поручение обязательно продолжать поддерживать такие важные для края направления", – отметил Томенко.
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме
24 ноября, 12:43
 
Алтайский крайАлтайский крайБарнаулБийскВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала