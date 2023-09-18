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Победивший на выборах главы Алтайского края Томенко вступил в должность
Победивший на выборах главы Алтайского края Томенко вступил в должность - РИА Новости, 18.09.2023
Победивший на выборах главы Алтайского края Томенко вступил в должность
Победивший на выборах губернатора Алтайского края Виктор Томенко вступил в должность, церемония проходит в Барнауле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:12
2023-09-18T10:12
2023-09-18T10:12
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БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Алтайского края Виктор Томенко вступил в должность, церемония проходит в Барнауле, передает корреспондент РИА Новости. Церемония проходит в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина. Томенко произнес текст присяги. "Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края", - произнес Томенко. В торжественном мероприятии принимает участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. На инаугурацию главы региона прибыли депутаты Госдумы, Алтайского краевого законодательного собрания, главы муниципалитетов. "Стратегия социально-экономического развития Алтайского края утверждена на период до 2035 года, её генеральными целями являются устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, сохранения и развития человеческого капитала. Нашими приоритетами мы определили качество жизни, благосостояние людей и создание комфортного пространства для жизни человека. Наша миссия - быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Томенко после принятия присяги. Ранее сообщалось, что действующий глава региона Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В голосовании приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. На пост губернатора, помимо Томенко, претендовали Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").
https://ria.ru/20230916/sorevnovaniya-1896705050.html
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политика, алтайский край, виктор томенко, василий шукшин, лдпр, госдума рф
Алтайский край, Политика, Алтайский край, Виктор Томенко, Василий Шукшин, ЛДПР, Госдума РФ
Победивший на выборах главы Алтайского края Томенко вступил в должность
Победивший на выборах в Алтайском крае Томенко вступил в должность губернатора
БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Алтайского края Виктор Томенко вступил в должность, церемония проходит в Барнауле, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в Алтайском государственном театре драмы имени Василия Шукшина
. Томенко произнес текст присяги.
"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (основной закон) Алтайского края и законы Алтайского края", - произнес Томенко.
В торжественном мероприятии принимает участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. На инаугурацию главы региона прибыли депутаты Госдумы
, Алтайского краевого законодательного собрания, главы муниципалитетов.
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"Стратегия социально-экономического развития Алтайского края утверждена на период до 2035 года, её генеральными целями являются устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, сохранения и развития человеческого капитала. Нашими приоритетами мы определили качество жизни, благосостояние людей и создание комфортного пространства для жизни человека. Наша миссия - быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Томенко после принятия присяги.
Ранее сообщалось, что действующий глава региона Томенко победил на выборах с результатом 76,16%. В голосовании приняли участие 547 926 человек, что составляет 31,04% от общего числа избирателей региона. На пост губернатора, помимо Томенко, претендовали Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР
) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России
").
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