Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года

БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По словам главы региона, площадь строящегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час.