Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года - РИА Новости, 05.12.2025
Алтайский край
Алтайский край
 
06:23 05.12.2025 (обновлено: 10:24 05.12.2025)
Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года
Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года
Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года

Томенко: первый терминал аэропорта Барнаула готов на 80 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
БАРНАУЛ, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула запланирован на начало 2026 года, объект готов уже на 80%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"По заключенному инвестиционному соглашению прием первых пассажиров в новом терминале аэропорта Барнаула планируется в начале 2026 года… В будущем обновленный транспортный узел сможет справиться с более высоким пассажиропотоком, который уже через несколько лет прогнозируется на уровне более миллиона человек", - рассказал губернатор.
По словам главы региона, площадь строящегося аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, то есть в два раза больше, чем у действующего здания аэропорта, это позволит серьезно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула - с 200 до 600 пассажиров в час.
"По оценке специалистов, общий процент готовности нового терминала составляет порядка 80%. В уже построенном здании ведется монтаж инженерных систем, отделка внешнего облика и внутренних помещений, завершается благоустройство территории. Терминал оборудован телескопическими трапами для посадки-высадки пассажиров, лифтами и эскалаторами для удобного перемещения всех категорий пассажиров, включая инвалидов и пожилых людей", - подчеркнул Томенко.
Также проводится реконструкция всей прилегающей инфраструктуры, включая обновление подъездных путей, реорганизацию дорожного движения, создание новых парковочных мест.
Губернатор рассказал, что уже несколько лет в Алтайском крае сохраняется тенденция увеличения потока авиапассажиров. В 2024 году аэропорт Барнаула отправил и принял больше 780 тысяч человек, в 2018 году показатель был - 500 тысяч человек. В 2025 году из столицы Алтайского края выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Читу, Сургут, Улан-Удэ.
"Выросла и нагрузка на существующий аэровокзал, который был построен в 1967 году. Модернизация проводилась в 2008 году, но комплекс все равно устарел. Современные пассажиры предъявляют уже более высокие требования к качеству и комфортности обслуживания. Поэтому правительством Алтайского края в марте 2022 года было заключено соглашение с холдингом "Новапорт" по развитию аэропортового комплекса города Барнаула", - напомнил губернатор.
Глава региона отметил, что стоимость инвестпроекта - более семи миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
