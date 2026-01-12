Рейтинг@Mail.ru
В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла
10:09 12.01.2026
В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла
В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла - РИА Новости, 12.01.2026
В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла
Коммунальную аварию, оставившую без тепла 556 многоквартирных и 350 частных домов и 24 детсада, устраняют в Рубцовске, сообщил глава Алтайского края Виктор...
происшествия
рубцовск
алтайский край
виктор томенко
рубцовск
алтайский край
происшествия, рубцовск, алтайский край, виктор томенко
Происшествия, Рубцовск, Алтайский край, Виктор Томенко
В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла

В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую без тепла более 900 домов

БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Коммунальную аварию, оставившую без тепла 556 многоквартирных и 350 частных домов и 24 детсада, устраняют в Рубцовске, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
"Поручил министерству промышленности и энергетики при необходимости усилить работу по устранению коммунальной аварии на магистральном трубопроводе Рубцовска, в результате которой без отопления оказались тысячи жителей города. Авария произошла сегодня в 7 утра. Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских садов, 12 школ, 21 медицинского учреждения", - написал Томенко в своем канале в мессенджере Max.
Оборудование в котельной - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Пермском крае 38 домов остались без тепла из-за взрыва в котельной
5 января, 13:03
Глава региона рассказал, что был создан штаб с участием краевого минпромэнерго и главы города, чтобы координировать работу и как можно быстрее решить проблему.
"Сейчас и местные, и региональные службы занимаются этим вопросом. По предварительным данным, с основными повреждениями коммунальной системы специалисты должны справиться в течение суток. Лично держу ситуацию на контроле", - отметил губернатор.
В понедельник в Рубцовске температура воздуха днем - до -1 градуса, ночью - до -8. Однако, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии, на регион надвигаются морозы: в среду ночью прогнозируют до -32 градусов, в четверг столбик термометра может опуститься ниже 40.
ТЭЦ-9, на которой произошла аварийная ситуация - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
9 декабря 2025, 07:51
 
ПроисшествияРубцовскАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
