В Рубцовске устраняют коммунальную аварию, оставившую дома без тепла
происшествия
рубцовск
алтайский край
виктор томенко
рубцовск
алтайский край
БАРНАУЛ, 12 янв - РИА Новости. Коммунальную аварию, оставившую без тепла 556 многоквартирных и 350 частных домов и 24 детсада, устраняют в Рубцовске, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
"Поручил министерству промышленности и энергетики при необходимости усилить работу по устранению коммунальной аварии на магистральном трубопроводе Рубцовска
, в результате которой без отопления оказались тысячи жителей города. Авария произошла сегодня в 7 утра. Отключения коснулись 556 многоквартирных домов, 350 частных домов, 24 детских садов, 12 школ, 21 медицинского учреждения", - написал Томенко
в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона рассказал, что был создан штаб с участием краевого минпромэнерго и главы города, чтобы координировать работу и как можно быстрее решить проблему.
"Сейчас и местные, и региональные службы занимаются этим вопросом. По предварительным данным, с основными повреждениями коммунальной системы специалисты должны справиться в течение суток. Лично держу ситуацию на контроле", - отметил губернатор.
В понедельник в Рубцовске температура воздуха днем - до -1 градуса, ночью - до -8. Однако, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии, на регион надвигаются морозы: в среду ночью прогнозируют до -32 градусов, в четверг столбик термометра может опуститься ниже 40.